〈時評〉這樣的總統候選人

對需要日理萬機的總統而言，整天打麻將或喝得醉醺醺的，絕對都是犯了大忌。坊間媒體紛紛披露，在立委與北農任內不乏打麻將與喝醉酒等荒唐歲月的韓國瑜，正代表中國國民黨角逐2020的總統寶座。為了彰顯走馬上任高雄市長後已徹底洗心革面，以前種種譬如昨日死、以後種種譬如今日生，乃在臉書昭告天下曰「自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒」。

殊不知，若要人不知，除非己莫為。在韓市長與許淑華兩家子人今年春節期間峇里島飯店打麻將的照片曝光後，「自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將」的說詞已然一槍斃命！

是的，憑一張照片，老韓當市長後有沒有打麻將，一翻兩瞪眼。可是，要證明老韓當市長後有喝醉酒過，憑什麼？老實説，很難！很難！憑一張照片，連喝的是高梁、運動飲料還是白開水，都有得掰、有得爭了，又如何能據以判斷有沒有喝醉酒？

憑一段搖頭晃腦的錄影如何？許多喝到醉茫茫、連站都站不穩的酒鬼，還不是都喜歡嘟囔「我沒醉、我沒醉」嗎？日後，「萬一」有韓市長飲酒的手機錄影曝光，除非有韓市長自己喃喃自語「我醉了！我醉了！」的影音圖檔，否則，又如何證明韓市長醉酒了？

憑老韓當選市長後開始被晾一邊的楊秋興爆料的「之前去六龜五、六趟，都被扛著回來」，如何？由於選戰結束後，楊秋興已無利用價值，也離核心愈去愈遠，說得活靈活現的「內幕」，老韓可以四兩撥千斤，以那是擔任市長前的過去式而非現在進行式順利脫身。

僅管如此，講文雅點，無風不起浪、凡走過必留下痕跡；講科技點，凡說過、做過必留下影音。因為反年金改革，韓國瑜兩年半前曾呼籲軍公教在工作崗位上「能混就混、能撈就撈」，實在有夠鬼扯。其個人「多采多姿」、好飲貪杯的靡爛私生活，也有過去立法院老同志陳宏昌與高市長之役輔選大將楊秋興分別出面打臉。

竟然推這樣一號人物參選總統，只能說，真是中國國民黨的悲哀與墮落！

（作者為新竹教育大學退休副教授）