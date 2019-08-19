台北藝穗節自由不設限　破百組藝術家500場表演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019台北藝穗節今年以不審核、不設限的自由開放態度，集結台灣、日本、英國等131組各國藝術家團隊帶來500場表演，類型涵蓋音樂、歌舞劇、脫口秀等多元類型，可於24日至9月8日台北的36個特色空間欣賞到。

第12屆台北藝穗節已於昨（18）日大稻埕永樂市場廣場舉辦開幕，精彩的主舞台演出團隊包括飛馬舞蹈劇場、流浪家跨領域實驗劇團、桐響爵士樂團及雙雙製作等，帶來舞蹈、音樂、漫才等不同類型的表演。

今年首次規畫「節目試吃大街」，以迪化年貨大街為發想，邀請23組藝穗表演團隊於永樂廣場擺攤，讓參與民眾免費試看、試吃節目，看了喜歡的演出再買票，將劇場內的創作、設計帶至參與者面前，消弭表演於劇場空間的距離。

台北藝穗節發布新聞稿表示，今年的主視覺為身穿西裝的鳥頭人，排排站的鳥頭人形象鮮明，看起來相同，實際上每一個都不同，象徵著每一個人都是獨一無二，而每一個人也都可以是生活中的藝術家。

開幕活動當天，特別邀請10多個藝穗藝術團隊的當家頭牌，頭戴鳥頭人的視覺設計，高調現身迪化街周邊、大稻埕特色老店或地標等，跟民眾進行互動，使參與者體驗、發現新舊並存的大稻埕街區不同面貌。

此外，結合藝術推廣和在地產業，索取今年別具特色的藝穗扇，讓鳥頭人在扇子上簽名，蒐集8個簽名就可兌換在地店家大盜陳茶飲提供之飲品及小滿穀雨手釀梅子。

台北市文化基金會副執行長張益贍表示，「藝穗節最大的精神就是冒險」，年輕的藝術家們在創作過程都非常的不容易，透過藝穗節這個平台，提供資源與協助，讓創意成真。



台北市文化基金會副執行長張益贍與年輕藝術家合影（圖/台北藝穗節）

「藝穗俱樂部」位於URS44大稻埕遊客中心二樓，除了販售有各種周邊紀念商品、半價藝穗票券等藝術補給品，還有許多豐富活動，已於昨日開張直到9月8日，為民眾及藝術家打造一個交流、休憩的場所。

值得一提的是，「週三紓壓日」與賣艸人家及大稻埕在地店家LSY林三益合作，輪番推出藝穗限定工作坊；「週五電影啤酒日」將放映經典電影及台灣啤酒爽啤酒；「週末限定活動」則與利百代國際實業股份有限公司及插畫家U&S叔叔與妹妹合作，於活動期間舉辦專屬藝穗節路線的限定活動，包括街區導覽、闖關、互動遊戲及工作坊，以插畫及設計力呈現大稻埕的地方文化，用不一樣的角度發掘該區域。

今年也特別設立「藝穗看心心」專區，廣邀各方好手組成看戲大隊，於演出後24小時之內發表即時評論，創作更多交流與對話，延續演出的熱度，而閉幕將根據評論，頒發「藝穗看心心」獎項。

為讓新生藝術家們的創意能被更多人看見，台北藝穗節第二年規劃「即刻重演」計畫，讓獲得「藝穗看心心」獎項的優秀作品能再次上演。將從獲獎作品中選出五組團隊，並將在11月7日至10日於水源劇場登台重生。

更多相關資訊，請至台北藝穗節官方網站及臉書查詢。