川普證實　批准售台價值80億美元的66架F-16戰機

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國總統川普18日證實,他已批准售台66架F-16戰機,並表示這筆交易價值80億美元,會帶來「很多錢、很多工作機會」。

中央社報導,根據白宮新聞辦公室提供給媒體的資料,川普在登機準備離開紐澤西前回答媒體說:「是的,我批准了這筆軍售,現在正等參議院通過,但我已准了。這筆軍售價值80億美元,很大一筆金額,會有很多就業機會,我們知道他們會負責任地使用這些F-16。這是一款很棒的飛機。」

出售F-16戰機是近年美國最大規模與最受矚目的對台軍售案,在美中貿易戰陷入僵局、川普又將貿易戰與香港示威情勢掛鉤之際,售台戰機可能再次激怒北京。

根據華盛頓郵報日前在報導中形容,這是數十年來最大筆對台軍售,可說意義非凡。

It would be the largest and most significant sale of weaponry to Taiwan in decades. (Washington Post)

此外,針對近期香港反送中示威,川普也警告,若中國對香港「反送中」示威群眾進行「天安門式的鎮壓」(Tiananmen Square-style crackdown),將損害美中兩國的貿易談判。

"I think it'd be very hard to deal if they do violence, I mean, if it's another Tiananmen Square," Mr Trump told reporters in New Jersey. (straitstimes.com)

川普甚至說,如果中國政府以暴力方式鎮壓香港反送中示威,貿易戰將會沒完沒了。

The president also issued a stern warning to China, saying there might not be an end to the trade war if the government resorts to "violence" to crush demonstrators in Hong Kong. (foxnews.com)

華盛頓郵報日前引述知情人士說法稱,川普政府續推出售F-16戰機給台灣的軍售案,國務院已在當地時間15日晚上通知國會,會在16日晚上以前,向參院外交委員會和眾院外交委員會提出此軍售案,做為非正式評估的依據。

美國參院外交委員會主席、眾院外交委員會主席等多位議員16日皆發布聲明,表示樂見川普政府售台F-16V戰機,兩黨都支持這項軍售案。