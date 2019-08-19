〈時評〉薪資調漲3%勞資都不滿 就讓數字說話吧

勞動部上周舉行基本工資審議委員會，敲定明年起月薪從23,100元調升至23,800元，調幅為3.03%。時薪調幅為5.33%，將從150元調至158元。雖然調幅低於去年，讓勞方團體不甚滿意，工商團體同樣不滿，怒轟政府獨斷獨行，為選舉而討好勞工選民，不顧景氣變差的事實，結果是勞資雙方都不滿意。

工商團體主張時薪一再調高，將引起便利商店、餐飲速食等業者反彈，也會造成物價上漲與關店潮。不過工商團體年年喊經營艱困，台灣上市櫃公司獲利卻年年屢創高峰，結果令人費解？究竟是這些工商團體的老闆太精明，還是咱們的勞工朋友太老實？讓數字說話，擔任仲裁與監督者的勞動部，應該好好的嚴格把關。

以這次工商團體認為受傷害最大的超商為例，工商團體指出，此次時薪調漲超過5%，就會讓全台1萬多家超商業者，一年將增加多達8億元成本。結果真的如工商團體所言，超商業者經營就會陷入艱困嗎？其實勞資雙方都不需要動怒，說氣話之前多做點功課，讓數字來說話。

據統計，全台擁有5,300家店的龍頭統一超商，2018年營業利益達128.3億元，與前一年度的104.2億元相比，年成長達23.1%，本業利益創下該公司歷年新高紀錄。超商界老二全家便利商店，截至2018年底，全台總店數達3,326家，2018年獲利也大躍進，全年稅後淨利16.14億元，與前一年度比較，年成長也達14.7%。

兩大超商在高獲利情況下，今年股東會都決定配發高股利，統一超去年每股稅後純益9.82元，股東會通過配發現金股利8.8元，全家去年每股稅後盈餘7.23元，明顯高於2017年的6.3元，獲利創下歷史新高，股東會也通過配發5.8元現金股利，兩家公司本業獲利都創新高，獲利績效除了回饋給股東外，難道不該照顧一下最基層、最辛苦的員工嗎？

工總或工商協進會等工商團體，每年在調整基本工資會議上，總會提反對調漲意見，尤其是對於基本時薪調漲，更是錙銖必較。台灣採取時薪計算的服務業相當多，尤其超商時薪打工者相當多，工商團體每年都提出讓人驚心動魄的警語，但為何每年時薪調漲後，超商業者獲利卻還是節節高漲呢？就以統一超商為例，從2012年獲利67.9億元，逐年大增至去年的128.3億元，這些年來更是配發出近700億元現金股利，表現亮眼。

統一超年獲利增長23.1%，全家超商年獲利增長也達14.7%，明年起時薪由150元調至158元，調幅僅僅5.33%，與兩家超商獲利的高成長來比算什麼？再說員工分享公司獲利成果難道有錯嗎？只能說數字會說話，工商團體大老在怒轟政府前，請先看看實際的數字再說吧！台灣目前薪資環境已無法與韓、日、新、港等國家相比擬，但不要讓台灣這些最基層的員工變成「血汗勞工」吧！