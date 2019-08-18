818香港反送中大雨不減人潮　民陣宣布參與者逾170萬

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）在上週日（11）激烈警民衝突過後，香港民間人權陣線號召的「煞停警黑亂港 落實五大訴求」集會今（18）日下午14時登場，儘管大雨滂沱，民眾於中午便開始湧入維多利亞公園，隨後各大街頭也擠滿遊行人潮，截至約22時止，民陣宣布今日參與人數逾170萬人。

民陣表示，儘管今日警方禁止民陣舉辦遊行，港民仍舊成就歷史性的「流水式」集會，超過百萬名香港市民擠爆港島各大幹道，是繼6月16日之後再次展現香港人堅強的意志，「香港市民的訴求非常清晰，除了落實五大訴求外，就是煞停警黑亂港。」

香港警方截至發稿為止，尚未公布統計遊行人數。

香港反《逃犯條例》示威進入第三個月，從最先的反對《逃犯條例》修法開始，訴求擴及至要求行政長官林鄭月娥下台，追究警方暴力鎮壓，以及表達對政府施政不力的不滿，甚至回歸2014年雨傘運動期間要求真普選的訴求。

港媒報導，民陣本於今日舉辦遊行，然而警方以「多次遊行後都出現嚴重衝突事件」為由反對，僅就於維園集會發出不反對通知書，民陣因此定調今日活動為「流水式」集會，後因現場人數眾多，遊行遂在泛民議員帶領下沿高士威道離開維園，至傍晚時分遊行隊伍仍擠滿金鐘、銅鑼灣、灣仔、維園等區域。

港府在14時18分便已透過發言人名義發表聲明，表示對於「有團體今日以針對警方的口號舉行集會表示遺憾。」聲明指出，過去兩個多月來，警方一直以容忍態度處理這些違法事件，只在受到暴力襲擊時才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序，至今共約180名警務人員被暴力示威人士襲擊受傷，「特區政府全力支持警方嚴正執法」，衷心感謝所有警務人員努力恢復社會秩序和安寧，並將目無法紀的暴力示威者繩之於法，保障市民生命財產。