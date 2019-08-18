北台灣防大雷雨 20縣市大雨豪雨特報

對流發展旺盛，中央氣象局今天針對台北市等北台灣6縣市發出大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時止。

中央氣象局12時37分針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時。

氣象局也針對全台20縣市發出大雨或豪雨特報，受到西南風及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天恆春半島有局部豪雨，台灣各地及澎湖有局部大雨發生機率。

氣象局提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明日、週二（19、20日）台灣都在「季風低壓」環流內，大氣很不穩定，激發「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及連日大量降雨的天氣型態，尚未結束，仍需持續注意。

他指出，週三至週五（21至23日）低層水氣減少，大氣漸趨穩定，各地多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨機率，山區機率較高。週六（24日）天氣得視熱帶擾動發展及動向而定，尚待進一步觀察。

氣象局也發出高溫資訊，受到西南風沉降影響，今天中午前後台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率，各地高溫攝氏30至35度。

南部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動請注意安全

另據環保署空氣品質預報，今天環境場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件較佳，且降雨洗除作用發生機率較高，空氣品質佳；北部空品區位於下風處，局部地區可能有污染物累積，午後易受光化作用使臭氧濃度上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖地區空氣品質良好；北部及馬祖、金門地區空氣品質普通；詳情請查環保署網站。