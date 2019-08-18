大雨澆不息反送中熱情 人潮擠爆香港維園

香港「反送中」集會下午在港島維多利亞公園舉行，3時左右，維園6座足球場已擠滿參與者，後來的人擠不進去，導致銅鑼灣一帶的馬路站滿示威者。

未能進入維園的參加人士擠滿了銅鑼灣崇光百貨附近的馬路；而主辦方民間人權陣線也依從警方指示，以流水式進行集會，也就是如果人數太多，先前進入維園的抗議者就從另一方離去。

集會舉行前，已有大批市民進場，坐滿了兩個足球場。儘管集會時香港下著大雨，天空烏黑一片，但仍有大批市民從灣仔方向不斷前往維園參加集會。

香港市民一般都會搭乘地鐵從銅鑼灣站或天后站進入維園，由於人數眾多，地鐵方面基於安全考量，天后站已採取人流管理措施，甚至列車不停靠。

截至下午近５時為止，示威者並未出現堵路和暴力衝擊等行為。民陣事前曾表示，希望這是一次和平、理性和非暴力的集會。

這次集會的主題是「煞停警黑亂港、落實五大訴求」，包括要求政府完全撤銷逃犯條例修訂草案、成立獨立委員會調查警方是否對示威者過度使用武力等。

對於集會訴求針對警方而來，港府發言人下午發表聲明表示遺憾。

發言人說，香港向來是十分安全的城市，去年的調查顯示，84%受訪者對警隊的整體服務表現感到「非常滿意」或「頗滿意」。

發言人說，不幸的，在過去兩個多月來舉行的多個公眾遊行和集會後，激進和暴力示威者多次衝擊警方防線，肆意堵塞道路，破壞公眾設施和多處縱火，並以攻擊性武器襲擊警務人員，也有投擲磚頭和汽油彈，以致多間警署受到超過75次的攻擊和破壞。

發言人說，警方一直以容忍的態度處理這些違法事件，只在受到暴力襲擊時，才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序。

發言人重申，政府全力支持警方的嚴正執法。