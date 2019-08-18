高呼「香港加油」　旅外港人柏林、倫敦和巴黎遊行　抗議港警濫暴

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理）反送中示威邁入第11週，香港民主派人士今（18）日下午再度舉行集會，而在昨日英國倫敦、德國柏林和法國巴黎也有上千名海外港人上街遊行，高呼「香港加油」，並呼籲世人關注香港情勢。

倫敦上千港人遊行 表達對家鄉的支持

中央社報導，駐英港人發起「817和香港站在一起，全球團結遊行」活動，遊行群眾17日下午在特拉法加廣場（Trafalgar Square）集合，高舉「同舟共濟」、「守護香港」、「香港人加油」等標語。

遊行現場也來了不少支持中國的群眾高舉五星旗挑釁，對港人叫囂。英國警方派出大量警力，隔絕兩方人馬，避免發生衝突。

曾在北京大學數學系就讀，六四後被捕入獄，之後輾轉流亡海外，現在居住在倫敦的邵江也參與遊行。

中央社引述邵江受訪時的說法，中共以各種辦法控制和平示威，雖然表面上是港警，其實都是中央在控制整體進程。他也提到，香港爭取的不只是香港人民的權利，同時也是中國人民的權利，他們（中國支持者）必須理解。

遊行主辦人之一、在英國旅居10年的陳姓僑民受訪表示，今天活動是要展現團結，讓港人的聲音被英國聽見，呼籲英國政府宣布中國違反中英聯合聲明、未來與中國和香港有關的貿易協定必須加入人權相關條款，同時要求英國政府停止輸出武器提供港警。

港人柏林示威 抗議港警過度使用暴力

港人在柏林布蘭登堡門前示威，呼籲世人關注香港情勢。（圖／中央社）

與此同時，17日有200位港人聚集在柏林的地標布蘭登堡門前廣場，抗議港警過度使用暴力，呼籲世人關注香港情勢。

他們呼籲德國政府中斷與香港警察的合作，停止出口鎮壓示威的設備給港警，並期盼德國給予香港的示威者政治庇護。

一位不願具名的香港人強調，港人爭取的不是港獨，而是示威和言論自由等本來就該有的權利。

現場亦有多人高舉中國五星旗反制，柏林警方出動警車和員警將香港和中國的示威者隔開，過程大致平和。

港人在巴黎遊行 手舉「與香港團結在一起」標語牌

旅居巴黎的香港人集會支持香港「反送中」運動訴求，來自中國的僑民也到場表達「香港屬於中國」等意見。（圖／中央社）

在巴黎的香港人17日傍晚6時冒雨聚集在聖米歇爾廣場（Place St-Michel），手舉「反送中」、「與香港團結在一起」等標語牌，也有台灣僑民及關心亞洲情勢的法國民眾到場支持香港獲得更多自由及民主。

這場活動在社群網站臉書（Facebook）等地宣傳開來之後，來自中國的僑民也彼此號召帶著五星旗到場表達「香港是中國一部分」等意見，他們高唱中華人民共和國國歌「義勇軍進行曲」，間歇有指責「漢奸」、「賣國賊」的呼聲。

整場活動持續到8時，過程平和，有零星爭執，但都立刻平息下來。