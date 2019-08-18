【快訊】「一邊一國行動黨」今創立 北藝大前校長楊其文高票當選召集人

更新時間：15:05

今日的創黨大會上，台北藝術大學前校長楊其文當選「一邊一國行動黨」召集人（黨主席）。

14:51

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）台派政黨「一邊一國行動黨」於今（18）日下午舉行創黨大會，預計先選出召集人（黨主席）並成立決策委員會及仲裁委員會。前總統陳水扁由於未獲准出席，今天將以錄影談話方式支持活動。

「一邊一國行動黨」昨發布新聞稿表示，成立大會也邀請蔡總統及各大友黨出席盛會，喜樂島聯盟主席羅仁貴、副主席施正鋒也會出席大會。

據了解「一邊一國行動黨」的發起人為醫師郭長豐、北藝大名譽教授楊其文等152人。郭長豐也是陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿的先生。

今日的創立大會上預計先選出召集人（黨主席）並成立決策委員會及仲裁委員會。

而目前北醫大名譽教授楊其文是黨魁呼聲最大的人選。

《自由時報》報導，前總統陳水扁今天以「前總統」身份致贈祝福花籃，並在花籃上寫下「一邊一國，台灣出頭天」的賀詞。

《中央社》報導，民進黨主席卓榮泰表示，希望大家一起守民主、護台灣，並對新成立的政黨給予祝福。民進黨黨部也已致贈花籃。

原本預計參加的前總統陳水扁，由於此行程被台中監獄認定具政治性意涵，違反陳水扁當時簽署的原則（俗稱四不原則），所以不同意陳水扁申請出席。

陳水扁保外就醫時簽署的「四不原則」，包括「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」。

陳水扁16日在臉書貼文表示，他事先被告知未能獲准參加「一邊一國行動黨」18日成立大會，等於被剝奪中華民國憲法規定的「人民有集會及結社之自由」，他將以錄影談話跟全體黨員互勉。