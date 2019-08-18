台北市也淪陷 大安區爆首例本土登革熱病例

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（18）日表示，台北市出現今年首例本土登革熱病例，為大安區建安里30多歲男性，由於被感染期間曾前往高雄市、台南市、基隆廟口和九份等地遊玩，疾管署將進一步調查及進行病毒基因定序以釐清感染源。

疾管署表示，該個案近期無出國史，8月15日出現全身痠痛、發燒症狀，當日曾前往醫院就診，於16日凌晨再次就醫時確診感染登革熱，分型結果預計今日傍晚出爐；目前個案在家休養中。

該個案平時活動地以住家及工作地為主（均在台北市大安區），惟可能被感染期間曾分別於8月2日及3日至台南市(東區、安南區、中西區及北區)及高雄市(興達港)，10日至基隆廟口夜市及11日至新北市九份等地，將進一步調查及進行病毒基因定序以釐清感染源。

今年截至8月17日國內累計74例本土登革熱病例，為高雄市51例（三民區37例，前鎮區、鳳山區及左營區各3例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例）、台南市19例(東區8例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各1例)、新北市2例（中和區、永和區）、桃園市1例（中壢區）、台北市1例（大安區）。

疾管署表示，全台都有登革熱病媒蚊分布，民眾如未做好孳生源清除，一旦遭病媒蚊叮咬均有可能被感染，尤其都會區因人口密集更易提升疫情傳播的風險，因此呼籲民眾不可掉以輕心；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。