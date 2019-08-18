週二前嚴防劇烈天氣 　週三恐有颱風生成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今(18)日「西南季風」挾帶低層水氣，「對流不穩定」，易有短時強降雨，各地和澎湖皆有局部大雨的機會，恆春半島有局部豪雨，氣象局提醒，連日降雨，山區請防範坍方及落石。

氣象局今日上午10發布大雨特報，除了屏東縣有局部豪雨和大雷雨機會，其他地區皆要嚴防大雨。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」也提醒，今日迎風面有局部陣雨或雷雨，有激發「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率，帶來低漥地區淹水的威脅；並續有大量降雨的潛勢。

吳德榮表示，背風面北部、東半部大多為多雲時晴，局部地區偶有短暫陣雨或雷雨，亦有較大降雨的機率。溫度方面，北部、東半部白天在未降雨時，天氣悶熱，北部約25至35度、中部24至31度、南部24至32度、東部24至35度。

此外，由於中南部山區連日累積大量降雨，土石含水量大多已達臨界值；再遇降雨、不必太大，也很容易導致塌方、落石、土石流…等災害，應特別注意，也要避免到山區活動！

根據最新模式模擬顯示，明日、週二(19、20日)台灣都在「季風低壓」環流內，大氣很不穩定，仍會激發「劇烈天氣」及連日大量降雨的天氣型態。週三至週五(21至23日)低層水氣減少，大氣漸趨穩定，各地多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨的機率，山區機率較高。

而依照各國模式最新預測，在菲律賓東方海面，大約在週三(圖)、四前後，有颱風生成的機率，但由於是4、5天的模擬，有一定的誤差；再加上各國模擬的動向亦不一致；現在還不適宜，根據模式模擬來討論它對台灣的影響，因不確定性過大，需再觀察！