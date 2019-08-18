香港維園見 民陣18日流水式集會受矚目

香港民陣宣布18日在維園採「流水式」集會，恐再成為「遊街」行動。17日紅磡遊行後包圍旺角警署的數百名示威者，面對警察驅離立即互道「818，維園見」散去，蓄積再戰能量。

香港民間人權陣線原定18日舉行「止黑暴，制警亂」遊行，由銅鑼灣維多利亞公園步行至中環遮打道行人專用區，但日前遭警方反對，僅許可下午2時在維園集會。

綜合港媒報導，民陣召集人岑子杰今天表示，民陣申請了30萬人集會、甚至預估會有100萬人參加，遠超過維園可容納的10萬人。

因此，18日將採「流水式」集會，也就是在維園擠滿人潮時，由民主派議員協助帶領群眾往金鐘、中環一帶的港鐵站離開，疏散人潮，直到最後一個人進入維園為止。

至於「流水式」集會是否演變成「遊街」或變相遊行，民陣副召集人陳皓桓指出，警方承諾在人潮擠爆維園時，將會封閉英皇道、高士威道等周邊道路，有需要會再擴至天后、炮台山和銅鑼灣一帶，因此若人潮過多湧出維園，也不違法。

維園18日集會是民陣近1個月來、再次出面號召舉辦大型集會，參與人數備受關注。以今天「光復紅土」為例，遊行結束後曾有示威者轉往包圍旺角警署，面對警方晚間的快速清場，示威者並未強烈抵抗，便沿途高喊「818，維園見」、迅速撤離。

值得關注者，自13日有示威者在香港國際機場扣留、毆打一名疑似深圳公安的男子，以及「環球時報」記者付國豪後，中國大陸媒體一改過去低調處理「反送中」新聞基調，開始聚焦「止暴制亂、愛港愛國」報導。

以建制派團體「守護香港大聯盟」今天在添馬公園舉辦的「反暴力、救香港」集會為例，大會宣布有47.6萬人參與，香港警方估計最高峰10.8萬人，且獲得中國官媒人民網與新華社等大篇幅報導。

面對添馬公園集會贏得中國官媒「高度關注」，18日的維園集會恐出現「火熱拼場」。對此，岑子杰呼籲群眾「和理非」一天，保持冷靜克制，若真能做到和理非，林鄭月娥就必須回應港人的5大訴求。