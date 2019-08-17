北投亞太飯店 『中秋月夜樂美麗』優惠專案

月圓人團圓，北投亞太飯店中秋開趴囉!今年推出『中秋月夜樂美麗』優惠專案，豐富有趣的活動共享親子樂。凡於2019/9/12-9/15期間入住北投亞太飯店，官網及電話訂房享中秋三天兩夜住房優惠專案，續住第二晚可享客房定價對折優惠，住宿為一泊二食(含早、晚餐)。住宿三天兩夜第一晚贈送貴賓『丹鳳月影．中秋鳳梨酥禮盒』一份(10入價值NT$550元)，師傅手工自製土鳳梨酥精緻可口;第二晚客房內將為貴賓準備手工鳳梨酥以及手工餅乾，雙重中秋佳節心意。而住宿的貴賓將可免費參加亞太『中秋戶外月光音樂派對』，時間為9/13(五)和9/14(六)晚上20:00-22:30，共兩場音樂派對，位於G樓戶外廣場前的戶外月光音樂派對，由知名的阿家樂團Live Band現場演唱，帶動現場歡樂氣氛。今年首度舉辦的中秋啤酒大賽和親子剝柚子大賽，住宿貴賓皆可免費參加，賞月搭配啤酒歡樂時光，以及親子趣味剝柚子，現場氣氛必定趣味噱頭性十足。今年的中秋佳節也新增了許多親子同樂活動，住宿貴賓可免費參加『李白撈月 泳池趣味活動』，活動時間為下午15:30-16:30，親子同心協力在泳池內闖關，以及機智動腦的『親子闖關遊戲』，活動時間為早上9:00-10:30，在G樓戶外廣場，整個中秋連假大人小朋友肯定玩到瘋。另外，9/13(五)-9/15(日)中秋連假期間，Semi-Buffet晚餐每位980元+10%，8/25號前預約享早鳥八折優惠。

中秋三天兩夜住宿開趴囉! 續住第二晚享客房定價對折優惠

中秋賞月最佳選擇，北投亞太飯店面對丹鳳山整片美景，自然無光害的環境，一輪明月高掛天空的景致，高雅清幽的環境，適合全家來悠閒渡假賞月。凡於2019/9/12-9/15期間入住北投亞太飯店享中秋三天兩夜住房優惠專案，續住第二晚可享定價對折優惠，住宿為一泊二食(含早、晚餐)，住宿三天兩夜第一晚贈送貴賓『丹鳳月影．中秋鳳梨酥禮盒』一份(10入價值NT$550元)，師傅手工自製土鳳梨酥精緻可口;第二晚客房內將為貴賓準備手工鳳梨酥以及手工餅乾，雙重中秋佳節心意。在這入秋之際，客房內有寬敞獨立溫泉浴池，可在客房內享濃郁溫泉泡湯，白磺泉療癒迷人，白色湯泉豐富的礦物質放鬆心靈，更對促進新陳代謝與保養身體都具有極佳效果。泡完溫泉全家人相聚在日式禪風的憩茶區沏一壺茶，邊品茗邊欣賞窗外月光美景，享受平靜放鬆的團圓時光。而住宿的貴賓將可參加飯店舉辦的『中秋戶外月光音樂派對』，9/13(五)和9/14(六)晚上20:00-22:30，共兩場音樂派對，享受現場Live Band動人的音樂饗宴。

亞太中秋戶外月光音樂派對 & 啤酒大賽 & 親子趣味活動機智闖關

今年中秋節就在北投亞太飯店享受現場精彩的Live Band戶外月光音樂派對吧! 住宿的貴賓將可參加亞太中秋戶外月光音樂派對，時間是2019/9/13(五)和9/14(六)晚上20:00-22:30，共兩場音樂派對，位於G樓戶外廣場前的戶外月光音樂派對，由知名的阿家樂團Live Band現場演唱，帶動現場歡樂氣氛。阿家樂團親切在地化，傳遞的音符簡單、樸實、純真與感動，歌曲裡帶著濃厚的人情味，將會與現場的貴賓有趣味性以及歡樂的互動。今年首度舉辦的中秋啤酒大賽以及親子剝柚子大賽，在G樓戶外廣場舉行，時間為晚上21:00-21:30，住宿貴賓皆可免費參加，啤酒大賽賞月搭配啤酒歡樂時光，人生一大樂事，歡樂的啤酒大賽，由阿家樂團主持，與現場來賓的趣味互動，現場氣氛必定嗨翻天!冠軍將贈送『丹鳳月影』中秋鳳梨酥一盒，參加獎則是贈送柚子一顆。親子剝柚子大賽，爸媽帶著小朋友一起參加，共享剝柚子歡樂時光，最快剝完柚子的為冠軍家庭，將贈送『丹鳳月影』中秋鳳梨酥一盒，參加獎則是帶柚子回家作紀念。另外，現場將會有額外的驚喜活動，敬請期待。

今年的中秋佳節也新增了許多親子同樂活動，住宿貴賓可免費參加『李白撈月 泳池趣味活動』，活動時間為下午15:30-16:30，親子同心協力在泳池內闖關，讓小朋友挑選浮具與撈球的工具，穿著救生衣坐在浮具上，家長在泳池裡面推浮具，引導小朋友撈兵乓球，撈到10顆球即達成目標，拍照打卡贈送好禮。機智動腦的『親子闖關遊戲』，活動時間為早上9:00-10:30，在G樓戶外廣場舉辦，親子同心協力闖關，總共11個關卡選7個通關，集滿通關小卡，即闖關完成之後將贈送小禮物。設計三大主題關卡: 體能開發關，活動內容有控球精靈(拍球)、身輕如燕(計時跳繩)、正中球框(皮球擲準)、搖曳生姿(搖呼拉圈)。腦內革命-學習六大議題關，活動內容有住宿亞太周邊認識地點、歡樂過中秋、金氏遊戲(記憶力考驗)。探索體驗關，活動內容有穿針引線、比手畫腳、同舟共濟、腦內革命。豐富多元的闖關活動，不僅讓貴賓更認識北投亞太飯店，也可共享愉悅的親子時光。住宿貴賓皆可免費參加，請洽1F休閒部櫃台報名。

精緻可口中秋晚餐Semi-Buffet 8/25前預約享早鳥八折優惠

北投亞太飯店在9/13(五)-9/15(日)中秋連假期間，推出Semi-Buffet晚餐每位980元+10%，8/25號前預約享早鳥八折優惠。Semi-Buffet主菜，中菜西吃烹調手法，『香煎帶骨牛小排拚義式香料海虎蝦』，美國帶骨牛小排肉質嫩滑，搭配黑胡椒醬，吃得出牛排的香氣。選用天然野生海虎蝦，新鮮飽滿的蝦肉，肉質扎實、鮮甜有彈性，簡單海鹽烹調原味就能品嘗如龍蝦般的Q彈美味。Semi-Buffet餐檯菜色豐富多元，新鮮的海鮮冷盤、粵式經典融合台菜元素的各式熱菜肉品，讓人眼睛為之一亮。餐檯融合多國精緻特色料理，中式、西式、日式、南洋風味，皆可品嚐得到創意多變化，風味佳又道地的佳餚，以及師傅手工自製的各式甜點精緻美味，佳評如潮，更是Buffet餐檯上最可口最驚艷味蕾的一抹風景。