最犇放的味覺享宴 環遊美福牛肉月

擁有台菜、粵菜、日料及義大利餐廳的台北美福大飯店於2019年8月16日至10月13日結合美國、日本及澳洲三國的牛肉，透過各餐廳特有的料理手法，推出「環遊美福牛肉月」，展現不同的鮮牛美饌，有港式的鹹檸檬燉牛臉頰湯、佛山野菌菇燉牛膝、台式以醬汁燉滷的牛轉乾坤，以及日式鐵板香煎佐賀牛，義式培根捲菲力等，異國料理手法，烹調出百轉味蕾的鮮嫩滋味，感受牛隻在嘴裡的犇牛享宴。活動期間至各活動餐廳點用主題料理，即可參與「環遊美福牛肉月」累點贈禮活動，單點一道主題料理可集一點，點用套餐可獲得兩點，累積滿三點即贈送結合台灣朝天椒及四川花椒的「小食樂家傳紅油」一瓶(價值NT$280/數量有限，贈完為止)，累積五點再贈抽獎券一張，有機會抽價值NT$13,100的德國WESCO高質感精鑄不銹鋼五件式刀組、德國Stoneline牛排鍋以及台北美福大飯店全館餐飲抵用券NT$4,000等獎項，幸運得主還有機會將中華航空亞洲區雙人來回機票帶回家，延續犒賞行程，進階規劃一趟亞洲美食之旅，活動詳情及訂位請洽02-7722-3399轉各餐廳。

當鹹檸檬遇上牛臉頰 好好味

港籍行政主廚王志孚率領的【潮粵坊】餐廳，選擇來自澳洲的牛肉，將帶有豐厚膠質的牛臉頰及牛膝部位，推出《鹹檸檬燉牛臉頰湯》、《紅麴蓮藕澳洲和牛臉頰》及《佛山野菌菇燉牛膝》，每道NT$1,080起。《鹹檸檬燉牛臉頰湯》王主廚選用肉質細緻、有著豐厚膠質的澳洲牛臉頰肉，搭配以粗鹽醃漬一週的鹹檸檬、陳皮及熬煮約八小時的牛骨高湯一起輕燉，燉煮出的牛肉鮮甜細嫩，清透湯體顯露鹹檸檬的清爽鹹香，唇齒留香。《紅麴蓮藕澳洲和牛臉頰》主廚將膠質豐厚的牛臉頰搭配鮮採蓮藕，以紅麴及調配有八角、桂皮等多種中藥的滷汁燉滷約40分鐘，再加入蓮藕片續滷半小時，滷好的牛肉輕挑雙筷即可分切，蓮藕片香濃入味，卻保有鮮脆口感，一口鮮牛一口藕，肉嫩味香濃，滿是夏秋時節香。《佛山野菌菇燉牛膝》主廚將帶有牛骨的牛膝汆燙後，以特別選配的中藥材搭配柱侯醬滷約一小時，收火前加入鴻禧菇及美白菇滷至膠香豐潤，起鍋的牛膝軟嫩卻不失Q彈口感，輕挑即可骨肉分離，野味雙菇吸附飽滿醬汁，讓豐厚的味蕾層次更顯溫和。

創意牛料理飄台味

連續兩年獲得米其林餐盤推薦的【米香】台菜餐廳，由來自宜蘭的陳永華主廚，選用美國牛肉，以醬滷及香炒方式呈現兩款別具風味的美牛饌，《牛轉乾坤》與《牛牛捏捏》每道NT$680起。《牛轉乾坤》以獨門中藥將美國牛腱肉滷至入味，搭配多樣清甜蔬菜絲及主廚特調檸檬和風醬，肉質香嫩Q彈，清爽開胃。《牛牛捏捏》主廚嚴選美國和牛翼板與洋蔥、蘋果、荸薺等多樣蔬菜一同拌炒，搭配香脆油條酥。可選擇原味品嚐、亦或搭配蝦餅、自製辣菜脯，或是以蘿蔓葉包裹，一道佳餚三種吃法，豐富你的味蕾享受。

兩間中式餐廳除了五道主廚特製單點鮮牛料理，亦同步結合這些特色菜，搭配各廳的招牌菜色，如潮粵坊的揚州炒飯、明爐烤鴨，米香台菜的干貝魚皮白菜滷、九孔鮑魚桶仔飯等料理推出雙人主題套餐，每套NT$3,200+10%。

當美國牛遇上台灣豬

【GMT義大利餐廳】選用美國牛，以展現食材原味的香煎手法，推出「義香鮮牛」雙人套餐 NT$3,200+10%。四道主菜供賓客任選二道，首推「義式培根捲菲力」選用台灣黑毛豬，以義式手法運用海鹽及香料醃製而成的培根肉，包裹美國菲力牛排，透過香煎方式讓豬油滲入牛肉，煎至表皮酥脆的培根搭配肉質軟嫩的牛肉，營造多層次的味覺體驗。此外，主廚另挑選油花豐美的肋眼部位，以香煎方式搭配淡雅芝麻葉、頂級松露與牛肝菌料理而成的醬汁，推出「美國肋眼佐芝麻葉帕達諾」與「美國肋眼佐松露牛肝菌醬汁」；另一道工序較為繁複的「嫩烤香草竹炭牛小排」，主廚以迷迭香、百里香、竹炭粉與橄欖油醃過，再經過12小時低溫烹調，最後將表面微烤至酥香，肉香豐盈馥郁；套餐搭配主廚特製牛舌凍沙拉及野菇蔬菜湯等料理，帶領賓客沉浸於義式的鮮牛國度。

【晴山】日本料理選用日本和牛，於廣受歡迎的鐵板料理區推出「鮮享佐賀牛」雙人套餐，每套NT$3,200+10%。主廚選用來自溫和氣候及潔淨水質孕育下的佐賀牛，鮮甜肉質搭配自製油蔥醬，鮮嫩多汁的牛肉在鐵板上料理蛻變，粉嫩的牛肉，於恰到好處的料理時間內，逐漸轉變為外表酥香，內部鮮嫩依舊的模樣，著實令人著迷不禁一口接一口，套餐搭配嚴選當日極品鮮魚片切的「海味刺身」、飽附炭香的各式「炭烤時蔬」、低調奢華點綴的「松露蒸蛋」等多樣料理，海陸鮮味極致享受，每道都令人讚不絕口。

即日起限時推出的「環遊美福牛肉月」彙集美、日、澳三大區鮮嫩牛肉，透過各廚料理檯的進化演變，引領賓客享受活躍於餐桌上的鮮牛美饌，用餐集點抽多項價值萬元以上的超值好禮，還有機會搭乘中華航空公司亞洲區不限航點來回機票，享受美食之餘，豪邁的遠飛旅行，享受幸運生活！