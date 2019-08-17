Port23與國家兩廳院聯名 獻上夏日爵士饗宴

今年夏夜最浪漫的活動! Folio Hotel館內餐廳「Port23」與「國家兩廳院」聯名攜手獻上Summer Jazz Feast夏日爵士饗宴，包含Jazz Live Show「Lady & Knight-女爵・騎士」爵士美聲的現場魅力、Port23 夏日爵士饗宴、Port23 餐飲優惠抵用券、榮獲葛萊美獎提名的爵士鋼琴神童於兩廳院9/6表演的「鋼琴神童 喬伊．亞歷山大三重奏」票券。8/30、9/13限定場次販售，夏日爵士饗宴套票優惠NTD1,780/組(原價TWD 2,580)，獻給喜愛音樂與美食的你，絕不容錯過!

延續國家兩廳院從8至9月舉辦一連串以「夏日爵士派對」為主軸的音樂表演活動，結合「Port23」義式美饌量身打造Summer Jazz Feast夏日爵士饗宴活動，主廚嚴選台灣在地食材搭配義式烹調手法，將新鮮馬鈴薯、西芹、洋蔥與高湯熬製24小時後加入奶油與高山菠菜融合的「菠菜奶油濃湯」，超濃醇風味搭配香氣滿點的「義式手工迷迭香松子麵包」更增添口感，同時運用盛夏時令的桑葚、芒果美味入菜的「水耕嫩葉生菜佐桑葚油醋醬汁」、「嫩煎燻鴨胸佐芒果奶油醬汁」，與特製米蘭風料理「圓麵搭嫩烤雞腿肉佐米蘭番茄醬汁」等，獨特酸甜滋味帶出夏日清爽的開胃感!

最後獻上源自義大利西西里島的熱門甜點「手工杏仁霜派佐義式濃縮咖啡」，主廚用焦糖翻炒杏仁果，切碎後與義大利蛋白霜、鮮奶油慕斯攪拌混和冷凍，淋上香醇滑順的義式濃縮咖啡，入口後絕對驚艷你的味蕾!同時，晚宴將由「Lady & Knight - 女爵 ・ 騎士」以Bossa Nova主題獻聲溫暖開場，歌聲時而甜美時而低沈細膩，擁有辨識度極高的清雅優柔嗓音，這次精選多首曲目邀請大家前來感受爵士美聲現場魅力，提供聽覺、視覺及味蕾的多重享受!

除此之外，還可欣賞令紐約客為之瘋狂的爵士樂當紅炸子雞-鋼琴神童喬伊．亞歷山大的演奏表演，夏日爵士饗宴套票包含9/6於兩廳院演出之「鋼琴神童喬伊．亞歷山大三重奏」票券，仲夏爵士魅力 隆重登場! 今年的夏夜，邀請您在最有故事的老屋中感受拼貼近五十年的台北風華，聆聽甜美爵士嗓音，細品精緻義式饗宴，踏上一趟最爵士風情的獨特旅程!

活動席位有限，即刻報名: https://www.surveycake.com/s/b9BVr