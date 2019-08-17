被支解的「新北投火車站」回來了　推出「車站時光」特展

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北投車站二期工程今(17)日完工，為慶祝今天月台開放的火車進站活動，北市文化局特別策劃車廂內「記驛淡水線」及車站內「車站時光」特展，8月底則有市集講座走讀導覽。

中央社引述台北市文化局表示，新北投火車站因捷運興建遭拆遷落腳彰化20多年，在社區與市府共同努力下，終於返鄉重組於當年新北投火車站的基地內。

根據市府新聞稿，台北市長柯文哲今(17日)出席新北投車站二期工程完工暨開幕活動，致詞時提到新北投火車站曾經被支解送到彰化，後來在大家努力之下於2017年4月又回來了。不過當時回來以後，北投地區許多NGO(非政府團體)說這個車站在那裡孤伶伶的好像不是很好。於是市府又重新規劃月台軌道且加上照明及排水設施。

柯文哲另外也提到一個新的概念－無圍牆的博物館。他表示博物館不應是蓋一棟建築物把東西全部塞進去然後賣門票就叫博物館。博物館應當是有文化、有歷史、有故事湊起來。一開始市府團隊在台北市選定5個地方來做無圍牆博物館。其中第一個成功的就是新北投，非常感謝區長的努力。

北市文化局「新北投車站第二期工程」歷時近兩年，17日上午在北投七星公園舉行火車進站活動。與台鐵合作，將當年曾往返淡水線的普通客車車廂迎回舊地，延續過往記憶。中央社

圖/北市府官網

文化局於2017年開始規劃設計，2018年辦理「新北投車站第二期工程」，於車站現址增設車站月台、軌道、照明、排水等設施；此外更與交通部台灣鐵路管理局簽訂35TP32850車廂代為養護合約，在台灣高雄機廠協助內、外裝修復，並完成車廂運輸及吊掛作業，月台、鐵道及35TP32850型客車車廂重新回歸，延續往昔美好的回憶。

文化局指出，本次迎回之台鐵35TP32850型三等普通客車，原為1969年由日本引進的首批雙扇自動門通勤客車，需編掛在普通列車編組中，由機車頭帶動前進，通常是行駛於當年台北-淡水間，但因新北投乘客通勤需求，每日有少數班車往返新北投與台北車站間直通運行，這款車廂便是當年行駛於這支線的其中一節。

此節車廂化身為訴說已消失淡水線故事的展覽空間，以台鐵淡水線歷史為發想的「記驛淡水線」，運用多媒體播放北投在地居民對於淡水線的影像紀錄，還有受訪者口述小故事，以及淡水線老照片、車廂模型展示、懷舊鐵道展品等，車廂並保留吊環及原裝座椅，民眾可坐在座椅上歇息。

新北投車站「車站時光」特展，則娓娓道來車站的前世與今生，從日治時期歷經擴建與拆除，從北投到彰化再返北投，如同北投人寄給老車站的、從未間斷的情書。

展場中除蒐集、展出車站興建、擴建時期，乃至廢止、拆除時期老照片，更復刻民國20年代以降車站民生日常中的懷舊記憶，如重現當年車站售票口牆面、復古柑仔店等，讓民眾重溫舊時光。

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「記驛淡水線」特展(上圖)，運用多媒體播放北投在地居民對於淡水線的影像紀錄，還有淡水線老照片、車廂模型展示、懷舊鐵道展品等。中央社

新北投車站二期工程完工暨開幕活動17日舉行，台北市長柯文哲（前排右6）出席揭幕。中央社