陳水扁申請出席「一邊一國行動黨」創立大會　台中監獄不同意

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台派政黨「一邊一國行動黨」將在明(18)日下午舉行創黨大會，邀請前總統陳水扁出席，但法務部矯正署台中監獄副典獄長戴明瑋今(17)日表示，由於該活動有政治性，不同意陳水扁參加。

「一邊一國行動黨」今發布新聞稿表示，成立大會也邀請蔡總統及各大友黨出席盛會，喜樂島聯盟主席羅仁貴、副主席施正鋒也會出席大會。陳水扁若出席，對堅守主權，維護自由民主與獨立建國的一邊一國行動黨，具特殊光榮與意義。

據了解「一邊一國行動黨」的發起人為醫師郭長豐等152人。郭長豐也是陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿的先生。

綜合《自由》與中央社報導，台中監獄副典獄長戴明瑋表示已函覆陳水扁，因陳水扁申請出席的活動被認定行程具政治性意涵，違反陳水扁當時簽署的原則（俗稱四不原則），所以不同意陳水扁申請出席。

陳水扁保外就醫時簽署的「四不原則」，包括「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」。

至於陳水扁如果出席或以錄影方式在活動中播出，是否違反規定，戴明瑋說，不回應假設性問題。將視明天現場狀況，進一步調查了解。

陳水扁昨(16)日在臉書貼文表示，他事先被告知未能獲准參加「一邊一國行動黨」18日成立大會，等於被剝奪中華民國憲法規定的「人民有集會及結社之自由」，他將以錄影談話跟全體黨員互勉。

陳水扁同時在po文中說：