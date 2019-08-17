【時評】朱立倫訪美　表達中國國民黨親美　但整黨親中？

前中國國民黨主席朱立倫，前往美國探望女兒，並於美國時間15日展開華府訪問行程。這是朱立倫自中國國民黨2020台灣總統初選中落敗後的首次訪美。

由於中國國民黨並未在美國首府華盛頓設立專屬代表，因此朱立倫以中國國民黨前主席身份進入白宮國安會，希望讓美國官方、學界了解中國國民黨的立場，減少疑慮。

朱立倫除獲邀進入白宮拜會美國國安會官員，亦前往智庫與有關學者及政界人士交換意見，根據朱立倫辦公室提供的新聞稿指出，朱立倫是以中國國民黨前主席身份向美方人士表達中國國民黨的親美立場，主要目的在「讓華府不再只聽到民進黨單方面聲音」。

朱立倫抵美的臉書【我們會堅定民主自由、堅定親美關係】指出，他將馬不停蹄6個行程，拜會學界、政界，還有智庫。朱立倫表示，這幾年中國國民黨缺乏在華府的代表，許多議題立場的詮釋失真，很多對話管道被民進黨壟斷，中國國民黨的立場一向都是親美的，不管過去到現在跟未來都是如此。]

中國國民黨內部的主流看法是，民進黨蔡英文把2020台灣總統選戰操作成「親美或親中」、「民主或威權」、「愛台或賣台」的對決。這種操作手法，或許與「維持現狀」口號不一致，但就台灣近來「紅色媒體」猖獗、台灣人愛好「民主自由、人權法治」等現實，以上的對決事實上卻是將發生在2020台灣總統大選。

特別是最近的香港「反送中」事件，及習近平今年元旦告台灣同胞書紀念會談話，宣誓中國對台灣「和平統一、一國兩制方針外，重新定義九二共識為『共同努力謀求國家統一』，沒有『一中各表』。」就以上主要情況，中國國民黨、中國國民黨台灣總統候選人韓國瑜等整體表現，從各式媒體與網路報導內容、及台灣民眾感受，傾斜中國多於美國。

中國國民黨較親美？還是較親中呢？