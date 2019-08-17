13枚催淚彈射入社區中心　社工交還彈殼反遭港警警告違法

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港警方本月初於荃灣城門道附近施放催淚彈，其中至少13枚射進社福單位的明愛中心內。昨日（16）明愛的社工們集結在警署前，抗議警方濫用催淚彈，危害老年人健康安全。

反送中社福聯會約50名社工、市民，在昨日下午1時，於新界南總區警察總部外，以「周街催淚煙，市民快升仙」為標語，抗議警方過度使用催淚彈清場，危害到社區中心老人的健康安全。

其中，聯會成員倫社工，帶著一枚於荃灣明愛服務大樓內拾獲的催淚彈殼到場，要求要交還給警方。基地內的警員一度戴起頭盔並拿起長盾戒備，經一名警長出來溝通並了解情況，另外有警員持證物袋上前接收彈殼。

然而，警長卻警告倫智偉，依照香港《火器及彈藥條例》，持有或運送彈殼是違法行為，並指示下屬登記下倫社工的資料，引起倫社工的不滿。

倫智偉表示，既然社工自己清理彈殼是非法行為，知道一共施放多少催淚彈的警方，理應主動派員到社區清理、回收彈殼並核對數量，否則令市民不知該如何是好。倫社工並表示，自己不擔心被警方檢控，是警方向社福機構發射催淚彈及未妥善後續清理有問題在先。

《香港01》則致電香港警方，詢問若民眾該如何處置遺留在家中或私人物業上的彈殼，卻未獲警方回覆。