涉嫌歧視多元性別 網紅將YouTube告上法院

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）一群多元性別的影片製作者昨日控告YouTube及其母公司谷歌（Google），原因是YouTube歧視多元性別（LGBTQ）相關主題的內容與創作者。 YouTube回應，公司政策與系統設定並沒有針對性取向或性別做任何限制，更不會影響廣告或搜尋結果。

《BBC》報導，提告者的創作者包括擁有超過85萬粉絲的歌手卡姆（Bria Kam）與演員錢伯斯（Chrissy Chambers）、製作性交易影片的薩默斯（Amp Somers）、記錄跨性別者日常生活的跨性別者羅斯（Chase Rose）以及以多元性別者為主題製作教育影片的阿莫爾（Lindsay Amer）。

他們控訴YouTube透過限制多元性別相關影片的廣告，比如貼上敏感、成人內容等標籤，達到降低該作品的觸及率。

記錄跨性別者日常生活的跨性別者羅斯表示，只要在片中提及跨性別或同志等字句，甚至標題包含有這些字，觸及率就會下降。

阿莫爾表示，YouTube也沒有完整過濾評論中騷擾或仇恨的言論。這讓他們不得不禁止評論，以便阻止“戀童癖”這個詞的10多種不同拼寫。

然而禁止用戶評論會影響他們收入，因為評論多寡是YouTube衡量影片整體熱門程度的重要指標。

YouTube則回應，公司政策與系統設定並沒有針對性取向或性別做任何限制，更不會影響廣告或搜尋結果。除此之外，公司對於仇恨言論採取嚴格處理，會快速刪除違反未定的內容，並停用重複此舉的用戶。