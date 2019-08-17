國泰醫院爆麻疹群聚感染　4名急診醫護人員確診

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）一名30多歲男性（指標個案）在越南感染麻疹，回國後造成同住家人感染。疾管署今天宣布，國泰醫院4名醫護人員日前接觸指標個案時遭感染，院方已加強防護措施，避免疫情擴大。

衛生福利部疾病管制署今(17)日舉辦記者會宣布新增5例麻疹確定病例，其中4例為本土病例，4人均為國泰醫院急診醫護人員，屬院內群聚感染；另1例為境外移入事件，個案曾於7月29日和指標個案搭乘同一班飛機從越南返台，但感染地究竟為越南還是飛機機艙內，仍有待釐清。

疾管署副署長莊人祥表示，由於指標個案本身罹患自體免疫疾病且服用類固醇，導致體內病毒濃度較高、傳染力也較強；針對此次群聚事件，已匡列接觸者1981人，將持續監測至9月6日。

國泰醫院副院長李嘉龍指出，日前得知麻疹個案曾到該院急診就醫後，已立即要求院內醫護人員自主注意健康狀況，前幾天有4名急診醫護人員出現類似症狀，經檢驗確診為麻疹。

李嘉龍說，因應院內爆發群聚感染，昨天特別召開應變小組會議，加強防疫標準作業程序（SOP），包括列管相關醫護人員這段時間曾接觸的病人，也全面清查急診醫護人員體內麻疹抗體濃度，凡是沒有抗體者，全面補接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

此外，在急診檢傷分類櫃台也指定由體內抗體濃度較高的醫護人員協助進行篩檢，凡是有發燒的患者須進一步進行隔離篩檢，同時加強院內動線管理，除了急診就醫民眾，其餘民眾不得由急診進出，並且加強環境消毒、張貼海報，提醒民眾麻疹群聚感染事件，一旦出現類似症狀務必儘速就醫，避免疫情擴大。

疾管署防疫醫師魏欣怡說，目前國泰醫院除了確診的4名醫護人員外，另有1名在病房服務的醫護人員也出現類似症狀，正在檢驗當中，檢驗結果最快下週出爐。

根據疾管署統計，國內今年累計119例麻疹病例，其中72例為國內感染（51例為接觸者），47例為境外移入病例（40例為本國籍民眾），感染國家以越南17例、泰國12例及菲律賓7例為主。

疾管署呼籲，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種MMR疫苗即可有效預防，務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。

此外，不確定是否曾感染過的中壯年人，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的青年族群，赴流行地區前可至旅遊醫學門診評估接種需求。

疾管署強調，民眾自流行地區返國後，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史。