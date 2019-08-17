南安小熊衛星追蹤項圈脫落　行蹤成謎

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）4月底野放的南安小熊，追蹤用項圈脫落行蹤成謎。台灣黑熊保育學會認為，「熊妹妹」目前安全躲起來了；但也有花蓮林管處人員持悲觀看法，認為小熊存活率不高。

中央社今(17)日報導，去年7月熊妹妹「南安小熊」在花蓮南安步道附近和熊媽媽走失，後來由台灣黑熊保育協會、屏東科技大學黃美秀老師及其團隊，以及林務局負責野放前的照養。經過9個月的野放訓練，今年4月底南安小熊正式野放山區，野放團隊幫熊妹妹戴上衛星追蹤的項圈，希望了解熊妹妹的適應狀況。

未料今年6月底，野放團隊發現繫在南安小熊脖子項圈傳回的衛星訊號沒有移動，靜止在同一定點。野放團隊立即上山，在一處懸崖峭壁下發現項圈，並將項圈帶回。「熊粉」獲悉熊妹妹項圈脫落，都很擔心牠的近況。

曾於民國91年至102年，持續在秋冬季進入玉山國家公園，觀察記錄台灣黑熊的前太魯閣國家公園保育研究課長鍾榮峰表示，原廠設計的項圈預計2年後自然脫落。

不過，因台灣氣候濕冷，預估項圈會提前1年左右脫落，但他得到消息稱南安小熊的項圈5月底就在一處山崖下靜止不動了。鍾榮峰表示，根據各方提供的資訊，合理判斷南安小熊的存活率不高。

林務局花蓮林管處表示，南安小熊野放後除例行的巡護外，林管處與部落加強守護，包括主動通報、棲地巡守等，透過部落對黑熊的保護、加強不法獸鋏的排除、未申請套索的查緝及加強宣導無痕山林重要工作。從5月至7月並未發現異狀。

由於項圈是台灣黑熊保育協會向民間募款購置，由協會負責監控。台灣黑熊保育協會表示，野放團隊的確上山找到項圈，但沒有看到小黑熊，研判牠是安全的，「應該是躲起來了」。