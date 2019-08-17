台灣形象展移師越南河內 美女新住民與黃志芳越南語互動

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「2019年越南台灣形象展」8月初在越南河內展覽中心登場，本次除了有170家台企參加，進行觀光、文化、經貿與科技交流外，這也是台灣形象展連續兩年在胡志明舉辦後，首度移師越南首都與文化政治中心河內。

本次開幕活動邀請在YouTube訂閱者超過10萬的「越南夯台灣」，也是去年國慶司儀的越南籍新住民阮秋姮擔任。

阮秋姮講述自己在台灣求學、工作，並嫁給台灣老公的路程，令人動容。阮秋姮也臨時請黃志芳秀一下幾年前跟著越南老師學的越南話，還好黃志芳沒有漏氣，現場越南貴賓無不對黃志芳越南語的發音標準感到驚喜。

外貿協會董事長黃志芳主持，他認為台灣與越南人民都具勤奮認真的天性，台灣有著為數龐大的越南留學生、工作者、新住民，而過去三十年來台商在越南投資，促進越南經濟成長，許多台商在越南成家並養育第二代，這使得台越之間有比其他國家更密切的聯結與關係，就有如家人一般。

此次越南臺灣形象展是貿協今年5個形象展當中規模最大的，除了觀光局、環保署、教育部、台東縣與桃園市等5個政府單位參展，蘭花協會、冷鍊協會、食品機械公會、台灣PM2.5監測與控制協會也率領代表性廠商參展。

越南的電競市場日益蓬勃，預期今年玩家人數可高達2600萬人，此次台灣精品館展出的微星科技的GT76 Titan筆記型電腦，將給越南玩家最頂級的娛樂品質。

外貿協會並以台灣精品與101為主題，在河內市區設置一道馬賽克風景牆，外貿協會秘書長葉明水表示，「這是對台灣形象與精品長期有效的宣傳。」