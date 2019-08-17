恐怖遊戲《返校》改編電影正式預告片　神還原毛骨悚然度破表！

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）台灣本土遊戲團隊「赤燭」的處女作恐怖遊戲《返校Detention》在2017年發售時全球爆紅。現在，前日（15）改編真人版電影的製作團隊釋出完整的預告片，預計9月20日全台上映。

《返校Detention》在六月時便釋出第一支預告片，引發熱烈迴響。前天再釋出加長至將近2分鐘的正式預告片，完美地營造了遊戲中的恐怖懸疑氣氛，神還原如軍警闖入校園、學生高喊「國家殺人」、禮堂內的上吊等場景，讓網友一面倒地好評，紛紛表示已經迫不及待要衝進戲院了。



電影劇照，劇中角色張明暉（左）及方芮欣（右）（圖／返校Facebook）

知名監製李烈買下《返校 Detention》的電影改編權，與導演徐漢強及製片李耀華合作，導演表示將以忠於原著的精神改編此電影。女主角「方芮欣」則是由飾演《你的孩子不是你的孩子》主角的王淨演出，的確是很符合遊戲中的形象。男主角「魏仲廷」則是由新生代演員曾敬驊飾演。

《返校 Detention》遊戲是以 1960年代的「白色恐怖」戒嚴時期為背景，除了融合許多台灣的民俗文化特色，也講述一段淒美的師生戀情。

1692年，翠華中學高三的方芮欣，與輔導老師張明暉萌生一段戀情。而嚮往自由的張明暉，卻冒著生命危險，與在校其他師生殷翠涵、魏仲廷等人共組禁書讀書會。一日，張明暉老師憑空消失，方芮欣與魏仲廷兩人結伴在校園中尋找老師的下落，卻在魑魅魍魎橫行的校園中，逐漸揭開方芮欣故事的真相。



電影劇照，劇中角色魏仲廷（圖／返校Facebook）

赤燭遊戲的第二部作品《還願 Devotion》曾因為測試版中有「習近平小熊維尼」符咒，被中國盜版玩家發現，惹來爭議而自Steam下架。後來該遊戲在中國的發行商上海橘喵遭中國以危害國安名義吊銷營業執照，迄今尚未能回復上架。



《返校Detention》電影版官方完整預告片