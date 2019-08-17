新二代扮一日小小波麗士 被警犬可愛模樣迷倒

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）澎湖縣政府新住民家庭服務中心趁著縣內新二代放暑假期間，與澎湖縣警局接洽，8月13日上午帶領滿懷雀躍心情的小朋友們抵達警察局五德人力發展中心，警局此次除裝備解說及最為吸睛的警犬表演外，也帶新二代們參觀警察文物館。

活動首先由霹靂小組解說槍械、裝備，詳細介紹警用裝備及各項常用武器，短槍、長槍、防彈背心、頭盔等等，講解過程中，小朋友們由於有玩過類似電腦遊戲，對於槍械也有初步了解，當看到實體時，紛紛直喊：「好酷！」。

解說完畢後，提供小朋友們近距離觀察接觸槍枝、試穿防彈背心及頭盔，有的穿起防彈背心戴起頭盔，有的拿起警槍試瞄，儼然化身小小警察新二代們參觀各式各樣的警察裝備、文物，無不嘖嘖稱奇。

由教官向小朋友們解說並播放警犬隊成軍影片供同學們觀賞，觀賞結束後，引導同學們前往訓練基地，警局成軍滿二年的警犬隊在領犬員的帶領下，於現場展示訓練內容，由可愛的警犬新星們接續登場，依序表演警犬服從領犬員指令及嗅覺表演，執行任務迅速、確實、有紀律的模樣，都讓學生們不斷驚奇地拍手！

表演結束後警犬隊開放小朋友們與可愛警犬們互動，彼此互動熱絡，小朋友們紛紛拿出手機與警犬們合影、打成一片。

新住民家庭服務中心表示，此次夏令營活動與警察局接洽，安排新住民小朋友們近距離體會平常較無機會接觸的警察工作及實務，成功將守法觀念扎根於心中，並實際觀賞、了解警犬查緝毒品的實務運作與訓練情形，獲得滿滿收穫。