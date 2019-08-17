【更新】台灣史上大尾鱸鰻之一：槍擊要犯薛球結束暗黑人生

更新時間: 0219-08-17 17:12

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 昔日十大槍擊要犯薛球，於2006年6月，因犯下綁架前台中市副議長張宏年等案，遭判無期徒刑，於台南監獄服刑十多年後，今(17)日上午傳出病逝的消息。

綜合《自由》與《聯合》報導，案發於2001年，槍擊要犯薛球、陳益華，因綁架台中市議會副議長張宏年及嘉義市富商沈茂林家屬，2006年6月間經最高法院各判處兩個無期徒刑，褫奪公權終身確定。

台南監獄證實，現年53歲的薛球近期常因病痛往返於醫院與監獄之間，此次已住院一陣子，於今早7時許，病逝台南市立醫院。

《中時》報導，薛球、陳益華強盜集團，2000年起連續在桃竹苗、台中、雲嘉南等地區，犯下台中市前副議長張宏年三億元綁架案等數十起重大強盜案件，在道上闖出名號，許多不法之徒，假藉薛球名義犯案，警政署更特別成立「獵虎專案」，全力緝捕薛、陳兩人。

中央社報導，兩人犯下張宏年案後偷渡中國，投靠也是從台灣偷渡對岸的通緝犯郭錫榮，並在福建、廣東一帶活動，遭刑事局列名10大通緝要犯追緝。

潛逃對岸之後他們還以恐嚇光碟，向影視大亨楊登魁勒索，直到2004年7月相繼落網，遭中國公安依金門協議，經馬祖遣返押解回台。

這個犯罪集團陸續犯下多起銀樓搶案，以及彰化農會吳姓總幹事、台中市汽車材料行蔡姓負責人恐嚇勒索案。警方從2001年到2004年逐步瓦解，包括提供作案衝鋒槍、車輛的同夥許武祥、林再生相繼落網。薛球經最高法院判處無期徒刑定讞，在台南監獄服刑已14年。