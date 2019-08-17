英國爭取脫歐條件　G7會議見真章

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 為了爭取在10月31日前脫歐，新上任的英國首相強森(Boris Johnson)需要盡力獲得歐盟內有力人士的支持，因此很快就安排了與法國總統馬克宏和德國總理梅克爾的會面，希望可以打破現在的僵局。

除此之外，由於脫歐爭議卡在愛爾蘭與北愛爾蘭的邊界爭議，他也會與愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)和歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)，通電話討論相關議題。

在此之前，圖斯克曾說，對於那些不思索如何讓脫歐協議成功而只想著要硬脫歐的人，「地獄中會有個特別的位子留給他們」，這種強硬的發言，被外界認為是在暗諷強森提出，「不成功便成仁」的說法。

歐盟外交官指出，強森期望在下個週末七大工業國會議(G7)召開前，先與歐盟領導人取得一定程度上的諒解，因此他週二與週三(20與21日)會分別前往巴黎和柏林會談。不過一份稍早從德國政府流出的文件顯示，兩國對於強森無論有協議與否，都要直接脫歐的發言十分感冒，尤其是強森強硬的立場，讓歐盟覺得英國根本「搞不清楚狀況」。

文件指出，對於強森不惜硬脫歐的發言，歐洲各國認為僅僅是口頭威脅，因此對於現在英國政府擺出的強硬立場，感到不以為然，當然也不會屈服於強森的壓力回到談判桌，更不會給英國更好的談判條件。

英國現在的立場是，歐盟應取消對愛爾蘭邊界的立場，否則英國就會直接硬脫歐。不過對歐盟而言，由於談判已經進行多時，準備十分充足，絕對不會同意英國現在形同耍賴的手段，雙方要達成共識仍十分困難，或許在週末的G7會議時，雙方會見真章。