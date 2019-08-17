瀕危野生動植物貿易公約會議今召開 非洲象獲關注

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）每三年一次的《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》(CITES)會議於今(17)日，今年有180個國家齊聚於瑞士日內瓦，共同討論如何保護野生動植物的問題，今年的大重點是過去20年內，因為盜獵頻繁而數量劇減的非洲象。

2016年的一份研究顯示，每年大約有3萬到4萬頭非洲象因為盜獵而喪命，現在約只剩下40萬頭，然而，對於非洲象的命運，非洲內部的意見十分分歧，一些國家希望能重啟象牙貿易，另一些則希望升級對象牙的管制。

現階段，大部分的非洲國家都遵循CITES的附錄一，在這個規定之下，只有在非常特殊的情況才可以進行大象製品的貿易，尚比亞、波札那、納米比亞和辛巴威等5個國家希望能更改這個規定，將自己國內的大象降級到附錄二，開放有登記的特殊貿易夥伴，合法進行象牙貿易行為。

不過包括加彭、肯亞和奈及利亞在內的其他32個國家則表達了反對意見，主張應不只保護非洲象，反而應將所有非洲大象的種類都升級到附錄一，全面禁止象牙貿易，並積極保護象群。

然而，不只是大象需要關注，一些環境保護人士也非常注意其他物種，以長頸鹿來說，過去30年

因為地區不安定、盜獵和喪失大量的棲息地，長頸鹿正面臨「無聲的滅絕」，過去的30年內數量減少了40%；六年前建立的鯊魚保護名單，也因為更多種類面臨危機，而必須追加18種以上的瀕危鯊魚來予以保護。

更有趣的則是，以色列主張，由於很多盜獵者在解凍的凍土中挖出真猛瑪象的遺骸，剝下象牙後賣到市場裡面，這種「已絕種物種」身上獲得象牙的行為也應該要予以禁止，雖然立意良善，這不太可能通過大會三分之二的表決門檻，因此可能無法通過。