川普想買格陵蘭？ 格陵蘭：沒得談

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）美國總統川普昨(16)日在一場與自己顧問的晚餐會面上，表達了購買丹麥自治領土格陵蘭的意願，雖然不知道川普是否認真想擴張美國的領土，不過格陵蘭政府還是認真的進行回應，答案是「不可能」。

格陵蘭政府指出，格陵蘭擁有豐富的礦藏、純水、漁獲、海鮮和可再生能源，並已經成為冒險觀光的新聖地，歡迎各國政府來做生意，但是他們不會將自己賣給任何人，丹麥前首相拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)則推文說，這一定是個「發錯時間」的愚人節玩笑。

當地報紙的編輯告訴BBC，無法相信川普居然隨便地丟出這樣的言論，格陵蘭是丹麥王國下的自治領土，這樣的地位應該要被尊重才對，雖然格陵蘭願意與美國合作，但是有權決定要跟誰做朋友。

川普的言論不只在格陵蘭激起抗議，身為領土所有國的丹麥，也有很多人發表的反對意見，除了剛接任首相辦公室的佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)，大部分丹麥的議員都對川普的說法表示了異議。

丹麥人民黨的發言人艾思博森(Soren Espersen)直言，如果川普真的在策劃買下格陵蘭，這大概代表他已經真的瘋了，丹麥會將5萬人民直接賣給美國根本是不可能發生的事情，另一名保守黨議員雅爾洛夫(Rasmus Jarlov)則在推特上說，在所有不可能發生的事情裡面，這件事最不可能。

事實上，這並不是川普第一次對格陵蘭表達出興趣，他似乎很想要上面豐富的自然資源，另一方面格陵蘭的戰略地位也很重要，在冷戰開始之初，美國在上面就已經設有一座空軍基地，一些共和黨代表對於川普的突發奇想，反而大感贊同。

保守派的福斯新聞主持人蓋勒(Mike Gallagher)說，格陵蘭對美國而言有重大的戰略意義，當然必須被當成籌碼放在談判桌上才對，川普在這議題上，做出了符合地緣政治的聰明選擇。