台南市祭3策略搶客源 預估年增8萬人次

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台南市觀光旅遊局推出「想一來再來的台南」，搶進觀光市場，結合「秋冬國旅補助引客」、「推新玩法擴大國旅市場」、「多面向開拓國際客源」等3策略方向，廣邀國際遊客團遊或自由行玩轉台南，預估可增加8萬的住宿目標人次。

台南市觀光旅遊局專案報告指出，近年中國籍旅客於台南住宿人次僅佔總體住宿3％(約10萬人次)，推估8-12月原中客住宿應有43,191人次。中國政府禁止民眾來台自由行雖然影響的比例相較其他縣市低，但自由行旅客近年有成長趨勢，對於地方觀光產業仍將有其影響。

行銷臺南，除了國旅市場推出新穎玩法持續引客與活動爭取舉辦外，在海外拓展部分，台南市觀光旅遊局表示，持續透過各旅遊專書以及旅遊節目拍攝提高臺南國際能見度外，

而臺南下半年的觀光文化活動，也將一波接一波推出，不論是進行中的二寮曙光雲海音樂季、愛情城市七夕嘉年華，或者是即將登場的16歲小戲節、關子嶺溫泉美食節、臺南街頭藝術節、臺南藝術節、臺南城市音樂節、臺南購物節、聖誕節及跨年等活動。

或是亞洲大學足球錦標賽，以及好米季、洋香瓜、咖啡、麻油等農特產活動，還有預計10月開館的山上花園水道博物館，都極具集客力，配合交通部觀光局9月將推出的自由行、團體旅遊補助，以及觀光遊樂業門票優惠，吸客力十足，歡迎大家這個秋冬到訪臺南且一來再來。

台南市觀光旅遊局表示，臺南古蹟與小吃美食聞名全臺，一直是國旅市場重要旅遊目的地，國際旅客近年也逐步成長，「想一來再來的臺南」主題，整合推出新玩法及遊程讓臺南永遠有新意，預估可增加8萬的住宿目標人次。