國泰航空疑遭中國就香港抗爭施壓　兩總裁請辭

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）過去一個月內，國泰航空因為香港反送中抗爭而成矚目焦點。昨日下午（16），國泰航空宣布重大人事變動，有學者指出國泰乃受中國方面施壓。

昨日下午4:50，中國官媒《央視新聞》發出消息，指國泰航空行政總裁何杲（Rupert Hogg）及商務總裁盧家培請辭。然而，香港交易所及國泰航空方面，卻是到5:14才刊登關於該人事變動的官方新聞稿。

何杲在國泰新聞稿中表示，他與盧家培兩人，「對國泰在過往數星期經歷的挑戰，理應承擔責任，」已向公司請辭，並於下週一（19）生效。另外，國泰發言人也指出兩人辭任後不會在太古集團下的任何一間公司任職。兩人職務分別由鄧健榮及林紹波接任。

國泰新聞稿中亦表示，國泰潛力支持「一國兩制」原則，並對香港的未來充滿信心。國泰航空主席史樂山表示，最近發生的事情令外界對公司的飛行安全產生疑慮，致使公司品牌聲譽受損，而感到十分遺憾，並認為此時正是合適的時機任命新的管理團隊。

香港反送中抗爭爆發後，有國泰機師於7月28日中上環遊行中，被警察以暴動罪嫌拘捕。8月7日，中國官媒《環球時報》報導，指網傳國泰地勤洩漏警員搭乘的航班資訊。8月12日則有另一名機師，在網上貼出駕駛艙顯示屏的照片，呼籲抗議民眾到機場集會，涉嫌不當取用公司資訊。

於8月9日國泰更收到中國民航局「重大安全風險警示」，禁止國泰「支持或參與」示威活動的員工執行飛往中國航班的職務，並要求國泰提交飛往或飛經中國領空航班的機組名單。國泰曾發布內部email表示公司「零容忍」任何違法行為，包含參與未經港警批准的集會遊行，並分別於10日及14日證實，已中止兩名地勤員工及兩名機的僱傭合約。

前香港中文大學經濟系副教授關焯照表示，不僅是飛往中國的航班，國泰大部分飛往北美及歐洲的航班都需要經過中國領空，中國民航局的警告對國泰打擊甚大，「在人屋簷下，唯有低頭。」關焯照並指出，該事件會帶來「後遺症」，令外資對將總部設在香港卻步，以防員工行為觸動北京。

港中大經濟學系客座教授宋恩榮認為，中國媒體竟然比國泰官方還早發出人事變動的消息，顯然國泰航空是受到中國方面的施壓。獨立股評人David Webb則以「叩頭」形容國泰的決策。

何杲於2017年接任行政總裁，當時國泰正面臨燃油對冲所帶來的巨額虧損，全年淨損高達27億港幣（約108億台幣），何杲推出「三年計畫」促動公司轉型，遂於今年上半年轉虧為盈，得純利13.47億港幣（約53.77億台幣）。即將接任行政總裁的鄧健榮則曾於2007至2008年任國泰常務董事，後轉至母公司太古任常務董事，並於2017年退任。

國泰航空遭中國施壓事記

7月28日，中上環遊行中，一名國泰機師遭港警以暴動罪嫌拘捕。

8月7日，中國官媒《環球時報》報導指，網傳國泰地勤員工洩漏香港警員搭乘的航班資訊。

8月9日，中國民航局向國泰發出「重大安全風險警示」，禁止支持或參與示威活動的員工執行飛往中國航班的職務，並要求國泰提供飛往、飛經中國領空航班的機組人員名單。

8月10日，國泰證實解雇洩漏航班資訊的2名地勤員工，停職被控暴動罪的機師。

8月12日，有機師貼出駕駛艙顯示屏相片，呼籲民眾參與是日機場集會，遭控涉嫌不當取用公司資訊。

8月14日，國泰證實解雇上述2名機師。

8月16日，國泰2名總裁請辭，聲明稿指支持一國兩制。