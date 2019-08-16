F-16V戰機取得空優 空軍：將新增一個聯隊

台灣向美採購66架F-16V戰機，空軍司令部今（16）日宣布，未來將新增一個聯隊；由於共軍遠海長航、繞台飛行常態化軍事訓練，國軍必須籌獲新式戰機取得空優。空軍現有7個聯隊。

目前空軍共擁144架F-16A/B戰機，以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有144架F-16A/B升級為F-16V，首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也同步向美國採購66架全新的F-16V戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地。

空軍司令部下午在臉書粉絲團表示，空軍三型主力戰機服役已屆中壽期，為因應不斷提升的敵情威脅及未來作戰需求，加上共軍遠海長航、繞台飛行演訓常態化等軍事訓練，國軍必須籌獲新式戰鬥機以取得空優。

空軍指出，考量美軍各型先進主力戰機均符合空軍作戰需求，其中又以F-16V的人員轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，獲得期程短，能最快形成即時戰力，因此未來將規劃新增一個戰鬥機聯隊。

目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南及澎湖的一聯隊（IDF經國號）、位在新竹的二聯隊（幻象2000）、位在台中清泉崗的三聯隊（IDF經國號戰機）、位在嘉義的四聯隊（F-16）、位在花蓮的第五戰術混合聯隊（F-16、RF-16、F-5）、位在屏東及金門的第六混合聯隊（E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、位在台東志航的第七飛行訓練聯隊（F-5），以及位在台北的松山基地指揮部（行政專機）。