長庚心臟衰竭整合治療成效佳　有效降低患者再住院率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）老人心臟衰竭多伴隨呼吸喘、胸悶、下肢水腫、疲倦等全身性複雜症狀及多重合併症，是高齡社會常面臨的問題，且對病患與照顧家屬都是極大壓力。長庚醫院藉由跨團隊的全人照護模式讓患者學習自我疾病照護技巧，同時也降低再住院率，吸引亞太各國率團參訪學習。

林口長庚心臟內科系褚柏顯主任指出，除了台灣以外，許多國家也都面臨人口老化問題，因此心臟衰竭議題愈來愈受重視，加上心衰竭病患症狀複雜且多重，因此照顧心臟衰竭病患需要以病患為中心涵蓋身體、心理及社會做全面評估。

當心衰竭病患經心臟團隊醫師診療後，由心臟衰竭個案管理師協調整合跨團隊聯繫，導入病患個別性，安排適切完整的照護流程，及提供住院到居家持續性的照護。

褚柏顯主任強調，心臟衰竭常伴隨許多共病，在生活型態上，有許多需要注意與控制的地方，例如飲食、飲水、活動等。因此該中心會在患者住院時，很重要的一點在於引導心臟衰竭病患，從住院中學習自我疾病照護的責任及技巧、健康諮詢、心理支持，以利病患返家復原，減少反覆入院機率，同時增進病患及家庭照顧者之生活品質。

在團隊照護中，也有一個30多歲病人在外院就醫診斷心臟衰竭，皆被醫師表示沒有治療方法可以改善，病人情緒失落到憂鬱，到處就醫都沒有緩解症狀，因症狀加劇來到本院的急診就醫，經過心臟衰竭照護團隊的整合治療，病人明顯改善穩定出院並規律在門診回診，還能回到工作崗位，情緒良好也恢復了自信。

褚柏顯主任表示，心臟衰竭病患規律回診治療相當重要，部分病患在治療後，症狀改善非常多之後，就認為自己已經痊癒，但不再服藥後過一陣子，就因相同症狀再度入院治療，因此提醒心臟衰竭病患應依醫囑按時服藥，並且遵照醫師指示運動、生活作息正常不要熬夜、避免抽菸喝酒、飲食適當勿重鹹。