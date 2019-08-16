遇反送中？兩大藝博會如期香港舉行　2020移師台北華山

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2019典亞藝博以及全球首個以水墨藝術為主題的2019水墨藝博，展出古玩、頂 級珠寶、珍稀工藝品，與現當代水墨，將於10月4日7日香港會議展覽中心登場。然而，2020典亞藝博將首度移師至台北舉行，預計於4月的台北華山登場。

今年，典亞藝博（Fine Art Asia）與巨匠臻藏藝博會（Masterpiece Fair）展開新的合作關係，將展出五千年以來的達博物館級水準的文化及歷史遺產，包括亞洲及西方古玩、珠寶、鐘錶、印象派、現代及當代藝術畫作。

2019典亞藝博與2019水墨藝博（Ink Asia）將再度於香港的藝術旺季同期舉行，並與各大重要的藝術拍賣會在同一會場舉辦，然而，明年將與台灣的居意古美術合作來台舉行，估計邀請50個參展單位，加入珠寶設計、匠人、中西文化精品展品，盼吸引更多海外人士參與。

藝博會創辦人黑國強表示，希望能和台灣本地的藏家合作舉行明年的典亞藝博，他尊重台灣藝術的生態圈，更呼籲年輕一代能走到國際市場。

黑國強提及，主辦藝博會已數十年，都是有血、有淚、有汗，希望能把自身經驗跟台灣民眾分享。

被問題「反送中」議題是否會影響藝博會？黑國強表示，藝博會如期舉行。他說，以前就面對過類似棘手的事，然而每件事高潮過後會走下坡，他對古董圈很有信心。

黑國強解釋，生意做不做得成每年都很難說，但大家聚在一起就是不錯的，他不能強求大家都來香港展覽或看展，但他對收藏圈還是有信心，並說「香港還是個好地方。」

2020典亞藝博將於4月華山登場，更多詳情請前往官網查詢。