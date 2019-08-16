帶著J卡去旅拍！北富銀「J要放閃」攝影活動開跑

隨著手機功能日益強大， 拍照紀錄生活點滴已成為現代人日常的一部分， 尤其出遊旅行時更少不了拍照打卡或上傳分享旅程中的新奇見聞， 由此也誕生不少網紅達人。跟上這股旅拍潮流， 台北富邦銀行特別舉辦「J要放閃」攝影票選活動， 邀請卡友一起秀創意當網紅，只要拍下帶著J卡在國內外出遊的照片 並上傳參加活動，就有機會讓你的得意作品被萬人點閱， 同時還有機會把萬元刷卡金帶回家！愛拍照的卡友趕快拿出手機， 留下J卡與你的精彩時刻！

「J要放閃」攝影票選活動自即日起至9/1進行照片募集、9/ 3~9/15進行網友票選，卡友只要拍下與Ｊ卡出遊的創意照片， 到活動網頁登入FB帳號並上傳照片即可， 每個帳號最多可投稿五張照片， 上傳成功後別忘了趕緊揪親友一起來投票衝人氣！ 活動結束後票數最高的人氣前三名，可分別獲得新臺幣1萬元、6千 元及3千元刷卡金，還會選出8名創意獎頒發新台幣1千元刷卡金， 至於參加票選的網友則有機會抽中可愛的J卡周邊小物， 想要秀創意拿好禮的卡友可別錯過囉！

北富銀表示，現在Ｊ卡不僅提供日本消費最高5%回饋、 其他海外地區及國內30家合作旅行社消費3%回饋無上限的強力優 惠，且卡面設計亮麗吸睛，推出後頗受年輕族群歡迎。 近來發現一些熱情的「Ｊ粉」以Ｊ卡為主題在網路上傳出遊創意照， 激發北富銀舉辦這次攝影活動的想法， 希望能結合行動網路和社群分享元素， 提供卡友一個展現自我創意的平台， 同時也讓更多卡友深入了解Ｊ卡的優點， 善用Ｊ卡權益給自己更美好的出遊體驗。

以日本舉辦一連串的大型運動賽事為例，主要都是由JTB販售代理 。為了讓卡友能以更實惠的方式完成夢想之旅，J卡特別與JTB台 灣進行獨家合作，即日起只要在JTB台灣以J卡消費，一律享有3 %回饋無上限，陪伴卡友輕鬆暢遊日本留下精采回憶！

此外，下週五(8/23)即將在世貿一館展開的2019台灣國際 秋季旅展中，J卡也將進駐與民眾相見歡， 屆時現場不僅會推出豐富的卡友專屬旅遊優惠，現場刷J卡消費還有 機會抽中Gogoro 3 plus，卡友可得把握時機把大獎和好康通通搬回家！ 相關活動詳情請參閱以下網址：

「J要放閃」攝影票選活動：https://event. udn.com/fubon_jcard

JTB官方網站: http://jtbtaiwan.voyage.com.tw