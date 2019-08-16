新北特教新生不慌亂 用愛迎接小一自閉生

新北市自閉症入學準備班八月開課， 提供6個班次共60名學生，提前體驗一週的國小作息， 從班規訂定、用餐及打掃，模擬國小生活，並安排教室技能、 社交技巧及專注定靜等課程，採用分組合作學習， 鼓勵學生發揮團隊合作的精神，提升人際互動的能力。

部分的自閉症學生入學之後，容易因為外在環境改變不能接受， 而抗拒哭鬧，造成學習及人際互動上的困難； 為了協助自閉症的孩子盡早適應國小生活， 新北市由特教老師設計一系列的課程，透過結構化的課程及「 事先預告」的形式，幫助孩子找到在學校學習及生活的模式； 入學準備班也邀請家長參與親職講座，提供家長教養策略。

去年報名自閉症入學準備班的家長說：「 自閉症的孩子容易因外在環境的改變而大哭大鬧， 造成老師教學的困擾，同學也會不喜歡他， 入學準備班的特教老師注意每個孩子的特質，並幫我紀錄下來， 提供我跟孩子互動的技巧，也提醒我如何與班級導師溝通， 我的孩子剛進入準備班時都不理人， 透過老師課程的引導才慢慢能參與活動，對於自閉症的孩子來說， 能完整體驗到小學生活可能會遇到的狀況真的好重要。」

新北市教育局表示，今年除了辦理自閉症入學準備班， 另外有60所學校也辦理特教課後輔導專班， 以及66梯次跨校參與的身障生營隊，包含：陶塑創作、 臺圖閱讀體驗、職業試探、獨輪車、游泳及攀岩等活動， 其中與國立臺灣圖書館合作辦理之「琅琅閱讀」活動， 除了讓學生認識圖書館資源外，更首次與本市資優生服務學習活動結 合，於教學活動中引導國中語文組資優學生運用自身所學， 為身障學生講故事、設計劇本及學習單，落實108課綱「 以行動關懷社會」的理念。