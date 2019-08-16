與在地團隊有約 地方創生經驗交流

新北市長侯友宜邀請坪林、三峽、石碇、汐止、貢寮、 金山等區10組地方創生團隊喝下午茶分享返鄉創業心得， 鼓勵更多青年投入家鄉創業。

新北市今年4月正式突破400萬人口，成為全台最大都市，與澳洲 墨爾本、美國洛杉磯等國際城市並駕齊驅。新北市也即將邁入升格1 0週年。為了規劃下一個10年願景， 市府規劃包含新創生等多面向，重新打造新北市品牌。昨(15)日 市長侯友宜邀集各區具相同理念地方創生團隊相聚， 共同規劃未來新北市風貌。

會中各團隊分享理念及未來規劃藍圖。石碇深耕3年多的菇農葉家豪 ，分享自身經驗，以企業認養方式，打造公益螢火蟲書屋，成功將「 志業」漸轉為穩定收入的「職業」，帶動當地就業機會。13年前創 立甘樂文創的林峻丞，打造三峽「文創。工藝。社區。公益」 聚落平台。三峽傳承六代製茶的李昌峻一家人，透過契作、 整合行銷將三峽有機碧螺春賣到全世界。

坪林創生隊陳偉毅、 鍾正全以及坪林茶青協會白俊育、翁治源、詹承德、鄭祐昇， 結合金瓜三號蔡威德、林歷洲等在地青農結合製茶工藝、 旅遊體驗擦亮坪林百萬冠軍茶鄉招牌。 金山汪汪地瓜園賴家華及寧靜香草園王御庭透過開發甘藷加工品、 整合食農體驗帶動金山甘藷價值。

台灣在地安老推廣協會理事長呂子 煒整合長照、醫療、社區資源，打造自給自足在地安老新模式。 貢寮李勝興復育貢寮鮑，重現東北角九孔風華。

侯友宜表示，新北市的幅員廣大，有好山好水， 城鄉發展的差異使得偏遠地區人口往都市集中。 除了對這群返鄉努力青年表達感謝及尊敬外， 也要透過各局處共同努力解決青年返鄉遇到的問題， 地方創生就是創造安居樂業的生活環境。市府當後盾跟大家一起拼， 創造美好生活的未來。