「2019新北市音樂劇節」 首度臺美共同打造專屬音樂劇

「2019新北市音樂劇節」，今（16）日在市府舉行記者會，新北市政府文化局今年特別邀請在地團隊─「台南人劇團」攜手共同合作，由劇團藝術總監呂柏伸擔任音樂劇節的總策展人，從音樂劇年輕演員的培育到跨國共製音樂劇的整體策畫，其中包含「新世代音樂劇表演人才培訓工作坊」、「臺灣音樂劇面面觀論壇」及膾炙人口的音樂劇演出-爵士音樂劇《第十二夜》與臺美共製搖滾音樂劇《tick, tick...BOOM！》；此外也邀請「躍演」、「愛樂劇工廠」及「再一次拒絕長大劇團」帶來原創的音樂劇演出，希望以行動支持「原創」、「音樂劇」的理念，並跨國邀請專業音樂劇作品及創作人才共襄盛舉，將於9月27日起至明年1月在新北市藝文中心演出。

新北市政府文化局局長蔡佳芬表示，一齣音樂劇匯集了音樂、戲劇、演員、服裝、舞台等，是一個藝術整體的展現，新北市音樂劇節自2016年開始辦理迄今已邁入第三屆，成功在新北市藝文中心紮營第一座揚旗的音樂劇發展基地，同時也希望能夠成為亞洲音樂劇不可或缺的平台，也期盼在各方的推動與努力之下，培養音樂劇閱聽眾，讓音樂劇成為生活中不可或缺的一部份。劇團藝術總監呂柏伸表示，在臺灣做音樂劇的人都有一個夢，希望臺灣的音樂劇有一天能像百老匯或韓國這樣發展成一個成熟的產業，這兩三年臺灣音樂劇創作能量非常蓬勃，幾乎每一年都會推出2-30齣的音樂劇，此次與新北市的合作，從人才培訓到論壇的舉辦都讓我覺得特別珍貴，我們目前也正跟30個16歲到25歲的年輕人一起培訓，他們將於8/27進行showcase的成果演出，希望透過這次的音樂劇節，為新北市、為臺灣的音樂劇注入更多豐沛的能量。

今年的音樂劇節目非常豐富，首先9月登場的是改編自莎士比亞《第十二夜》的爵士音樂劇，將莎翁這齣愛情喜劇改編成一齣歡暢樂音不絕於耳的爵士音樂劇。劇本將時空移植到1930年代老上海，透過這座歌舞昇平的城市歡娛，展現劇中角色為愛瘋狂的種種行徑。本劇主要演員都是臺灣目前線上最受歡迎的音樂劇演員─凱爾、周定緯、劉廷芳、買黛兒‧丹希羅倫等，同時還有五月天演唱會御用的哈管幫樂團助陣演出，負責現場演奏。

10月由新北市特別與美國導演及演員合作的臺美共製《tick, tick...BOOM！》搖滾音樂劇接力演出，這是美國紐約外百老匯經典搖滾音樂劇《tick, tick...BOOM！》首次授權在臺灣製作演出，並特別邀請美國百老匯知名導演Darren R. Cohen親自來臺執導，美國百老匯演員Matthew Bauman也將和臺灣兩位知名演員倪安東和劉廷芳共同演出，同時搭配現場搖滾樂團，本劇是編劇暨詞曲創作Johnathan Larson的自傳性搖滾音樂劇，主要描寫他個人在面對30歲人生關卡時，如何誠實面對在現實環境與創作夢想間的拉扯與焦慮。

此外，新北市接續也有相當多在地原創的音樂劇製作與演出，11月邀請到躍演劇團演出《DAYLIGHT》、12月則有愛樂劇工廠及再一次拒絕長大劇團帶來非常優秀的音樂劇節目，希望可以匯聚這股華文地區音樂劇表演產業的能量，讓新北市成為最璀璨的音樂劇發展基地。

新北市政府文化局「2019新北市音樂劇節」除了精彩的音樂劇節目演出，同時也規劃「新世代音樂劇表演人才培訓工作坊」、「臺灣音樂劇面面觀論壇」等活動，全面性打造音樂劇品牌與發展基地，以對話和學習開啟深度交流，想知道更多活動詳情，請上新北市政府文化局官網。(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)。