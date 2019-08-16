台灣外籍配偶人數達55萬 越南籍佔比逐漸上升

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）主計處14日發佈國情統計通報，截止今年6月底，在台的外籍配偶人數達到54.9萬人，其中以中國籍為主，其次為越南籍。然而中國籍配偶占比較過去減少2個百分比，越南籍配偶佔比逐漸增加。

根據內政部統計，2012 年以來，國人與外籍人士結婚對數，每年約 2 萬對，其中以中國地區及東南亞籍為主。

2012 年國人與外籍人士結婚對數，以中國的12,034對(58.4％)最高，東南亞籍4,784對(占 23.2％)次之。但是自 2017 年起，東南亞籍配偶占比首度超越中國，躍居首位。

2018 年國人與中國籍配偶結婚對數，僅 6,944 對( 33.7％)，較 2012 年減少 5,090 對(或減 42.3％)，而東南亞籍 2018 年增為 8,749 對(占 42.5％)，較 2012 年增加 3,965 對(或增 82.9％)。

截至今年 6 月底，我國外籍配偶人數達 54.9 萬人，若按國籍別觀察 ，仍以中國籍配偶34.5 萬人(62.8％)最多，越南籍 10.7 萬人(19.5％)居次，二者合計占 82.3％。

主計處表示，與2012 年底相比，外籍配偶人數共增加 7.6 萬人(增 16.0％)，其中以中國籍配偶增加 3.8萬人(增 12.4％)最多，占比減少 2.0 個百分點，越南籍配偶則增加 2.0 萬人居次(增22.7％)，占比則增 1.0 個百分點。