美研究：吸食電子煙的青少年 染大麻機率增3.5倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據「美國醫學會兒科期刊(JAMA Pediatrics)」最新研究指出，使用過電子煙的青少年，吸食大麻的機率比一般青少年超出3.5倍！此外，相關研究也證實電子煙容易引起肺部發炎、過敏和產生哮喘等疾病，因此董氏基金會及台大醫師呼籲政府全面禁用。

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示，最具權威的醫學期刊JAMA旗下的兒科期刊JAMA Pediatrics，使用證據等級最高的統合分析，綜合21個研究的結果，發現使用過電子煙的青少年，吸食大麻的機率比沒用過的青少年高2.5倍，其中12至17歲的青少年濫用大麻機率最高，證實電子煙是青少年濫用大麻的元凶之一。

美國食品和藥物管理局（FDA）日前也曾公告，近來收到127件與電子煙有關的癲癇發作病例，因此FDA警告：「吸食電子煙也可能會引發與嘔吐有關的神經系統問題」。

此外，過去也有研究證實電子煙容易引起肺部發炎、過敏和產生哮喘，心肌梗塞的機率也會增加2倍。

郭斐然醫師強調，電子煙危害不僅如此，2012年至2017年間，美國6歲以下孩童誤觸或誤食電子煙尼古丁液就醫事件共8,270件，而這些誤食的孩童中不到三歲者竟達8成4，電子煙之危害可說是不勝枚舉。

台北醫學大學全球衛生學程黃麗玲老師進一步強調，2018年美國疾病控制與預防中心(CDC)就已發現，全美9%的國、高中生曾利用電子煙具吸食大麻，更有高達1/3曾使用過電子煙的靑少年，將大麻放在電子煙具吸食。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，電子煙不但讓原本想戒菸的吸菸者戒不掉菸，更易成為多重尼古丁使用者，還危害下一代，讓原本完全不吸菸的青少年開始吸電子煙、紙菸，甚至轉而使用更危險的大麻、甲基安非他命等毒品，掉入多重藥物成癮的泥沼。

高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑強調，紙菸盛行百年，醫界才找到戒菸的方法，電子煙正式上市不到十年，目前還沒有可以戒除的方法，而且無論電子煙或加熱菸，這些新興菸品在台灣都是不合法的，不只無法幫助戒菸，更讓民眾及青少年身陷多重尼古丁成癮危害中！因此呼籲台灣政府應以美國為鑑，堅守立場，儘速修法「全面禁止新興菸品」。