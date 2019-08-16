協助移工暫度難關 勞動部職災補助金最高10萬元

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一名來自印尼的家庭看護工因意外而住院，高額的醫療費用讓她苦不堪言。幸而有勞動部的職災補助金，減輕她的經濟壓力。

勞動部勞動力發展署表示，移工在台工作期間，若遭受職業災害或傷病導致無法繼續工作時，基於人道考量，經認定最高可補助新台幣10萬元的慰問金，協助移工減輕部分經濟壓力。

一名來自印尼的家庭看護工辛蒂(化名)，她某日一如往常推著坐輪椅的被看護人到公園復健，在回家路上遇到一輛闖紅燈的汽車，辛蒂為了保護被看護人而來不及閃避，被車撞飛，陷入昏迷，需要進行手術及長時間休養。

辛蒂雖有健保給付的醫療協助，仍要負擔數十萬元的醫療費用，在還未獲得車禍賠償前，對於躺在病床上的她及在印尼家鄉的家人都造成極大的經濟壓力，還好勞動部即時提供10萬元的慰問金，給予辛蒂最實質的幫助。

勞動部統計，來臺工作的移工人數逐年增加，因意外或傷病的移工申請補助案件數也逐年增加，105年至106年申請案件約45-50件，107年申請案件已超過70件。

發展署提醒雇主，慰問金雖能暫時協助移工度過難關，更重要的是雇主依法應該為移工投保全民健康保險或勞工保險等社會保險，如發生意外事故時，才能夠給予移工保障，減輕其負擔。