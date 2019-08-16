柯文哲談郭台銘「獅虎比較合」　2020要看老虎是否承擔

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長柯文哲同時也是台灣民眾黨主席柯文哲，近日接受Pop Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，今(16)日早播出內容。

在提到和鴻海前董事長郭台銘的關係，柯文哲說，他跟郭台銘比較合，因為柯P自己是獅子（O型獅子座)，郭台銘則是老虎(1950年出生)。

至於怎麼形容王金平，儘管主持人暗示「很會算計」，但柯文哲說「他不知道」。柯文哲強調獅子跟老虎還是比較合「各吼兩聲，就成交了」。

柯文哲說他只想安心當台北市長，強調「郭王柯」才是三人正確的順序。為選總統組(民眾)黨，其實反而構成阻力。現在就看「老虎」會不會承擔。

對於郭台銘會不會選，柯文哲說，這很難猜測，因為郭董壓力很大、朋友太多；柯也提到，若藍綠一對一，總統蔡英文一定贏，因為恐懼威力比較大，「芒果乾勝過發大財」。雖然大家不喜歡小英，但最後一秒還是不會投韓國瑜，中間的票會跑掉。

黃暐瀚追問若郭台銘若不選怎麼辦，柯文哲苦笑說，那他自己可能要回家長考或是「回新竹城隍廟擲筊了」。

主持人又問是否有可能跟親民黨合作，因為親民黨可以直接提名總統候選人不用連署，對此柯文哲說，到那天再來煩惱。

影片連結 2019-08-16【POP撞新聞】黃暐瀚專訪柯文哲「柯文哲的下一步！」

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