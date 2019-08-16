新疆穆斯林集中營　傳婦女遭注射不明藥物絕育

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）中國政府迫害新疆維吾爾等少數穆斯林族群的可怕行徑恐再添一樁，據曾遭拘留的女性表示，他們被關押在「再教育營」期間，遭到注射不明藥物，她們懷疑這些藥物便是使她們絕育的罪魁禍首。

曾遭拘留者Gulbahar Jalilova向法國電視台「France24」表示，「他們時不時替我們注射藥物，要求我們將手臂伸過門邊的一個小開口，我們很快便發現，經期再也不來了。」

Jalilova在「再教育營」待了超過一年，大部分時間和其他50名左右的獄友同被關在一個僅約18平方公尺的空間，Jalilova形容在裡頭的生活「就好像我們只是一塊肉。」

現年30歲的Mehrigul Tursun也有類似遭遇，她在日前國際特赦組織（Amnesty International）於東京舉辦的活動中，透過視訊受訪表示，她於2017年被關在「再教育營」期間，被迫注射及服用不明藥物。在那之後她感到相當疲倦，失去記憶且陷入低潮，這樣的情況持續一週，幾個月後，她被診斷罹患心理疾病而被釋放。

現流亡美國的Tursun表示，她赴美國後就醫，醫生便告知她已經遭到絕育。

中國以打擊恐怖主義及極端思想為名，近年在新疆地區大舉興建集中營，聯合國及多家媒體估計現約有100萬維吾爾族與其他少數民族被關押在這些北京稱教育轉化培訓中心的集中營裡，許多人被冠上莫須有的罪名，並在獄裡遭到毆打、電擊，或是逼迫吃豬肉（穆斯林信仰因禁食豬肉）等不人道對待。