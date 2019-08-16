【快訊】雨勢不斷河川暴漲　高雄美濃等6區停班停課

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄市政府今（16)日中午宣布，美濃區因當地雨勢致河川水位暴漲，影響通行與上班上課安全，有致災之虞，美濃區16日中午12時起停止上班、停止上課。

根據行政院人事行政處官網，除美濃區外，今天停班停課的地區還包括六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區以及那瑪夏區 (如下表)：

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高屏山區連夜豪雨今天造成高市美濃區通往鍾理和紀念館道路坍方、部分路段積水盈尺，六龜區台27線12.5K至14K封閉；屏東縣霧台鄉台24線及瑪家鄉屏35線部分路段土石滑落。

中央社引述高雄市美濃區公所指出，興隆里大埤頭往鍾理和紀念館道路，上午7時餘因路基被大雨掏空而坍方，幸未有人受傷；福美路部分低窪道路也積水一個輪胎高，這兩處現場都已管制人車通行。

美濃區公所表示，泰安橋水位達45.8公尺逼近警戒水位為46公尺；美濃湖水位也已超越閘門頂，呈現自然溢流現象，呼籲下游居民注意，所幸隨著中午雨勢趨緩，水位沒有繼續升高。

高雄市六龜區公所表示，台27線12.5K至14K道路因附近土石流受損，清晨4時起封閉，施工單位趁中午雨勢趨緩搶通中。

另外，屏東縣霧台鄉受豪雨影響，台24線42K處邊坡坍方交通阻斷；瑪家鄉屏35線24K處也有土石滑落。