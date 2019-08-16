台灣學子前進泰北當志工 宣導動物飼養概念

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）私立南華大學2018年暑假透過跨團隊合作，由動保社團「狗狗GOGO志工隊」及環境保育社團「Young Green環境志工隊」組成「生命綠腳印」服務隊，至泰國海育中學進行生命、環境及文化等教育活動

海育中學是華人村落學校，因地處偏遠，不易得到外界資源，所以校內師資、經費和設備都相當缺乏，村民常飼養寵物及經濟動物，居住環境多半不好，因此服務團隊以動物保護的觀點出發，教導村民及學童正確的飼養觀念、認識附近的動物生態，並宣導相關知識，使他們瞭解人類聚落潛藏的危險。

團員還教導民眾灌溉用水的水質檢測，確保用水衛生，並舉辦親子共學工作坊，藉由桌遊的方式宣導資源回收及環境保護的觀念，協助居民創造較好的生活環境。此外，為了增進文化交流，團隊也帶著學童體驗寫春聯及立體春字剪紙，與學童一起進行撕畫創作，用撕畫描述家鄉的環境。

海育中學校長表示，有別於以往到學校服務的團隊，南華大學的學生們除了華語教學，更融入生命及環境教育課題，設計實作課程，讓學童們了解動物保護的議題及環境保護的重要性，大大增加教學課程的多樣性。

為了使服務更加完善，南華大學增加隊員，組成新的團隊，於今年暑假再次前往泰國拜縣山地村延續愛心，期望透過動保觀念、環境教育及國際交流，達到「國際攜手、在地關懷」的目標。

今年青年署於寒暑假共補助30個團隊、305名青年前往泰國從事志願服務，服務內容多元，涵蓋教育、文化、健康及社區環境等面向，除了文化交流及提升當地教育品質外，許多團隊亦以永續社區發展規劃為目標，加強居民環境衛生與生活用水的知識，協助他們建立乾淨的水文環境。