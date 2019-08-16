文在寅光復演講稱韓國2045前和平統一　北韓回嗆「妄想」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）南韓總統文在寅於週四（15）朝鮮光復74周年紀念日（二戰日本投降之日）的演講上，言及與日本以合作的關係創建東亞和平繁榮，並大談他對朝鮮半島的願景，包含2045年前兩韓和平統一。

文在寅在演說中，不斷出現東亞地區的合作、繁榮及和平。他呼籲日本「反省過去為鄰國帶來的不幸，並一同擔任促進東亞地區和平、繁榮的領導角色。」

「如果日本選擇對話及和平的道路，韓國也會開心地展開雙手。」文在寅表示希望與日本的關係走向對話合作，而不是現在的貿易衝突，但前提是日本應該放棄將貿易作為一種「武器」。文在寅指出這麼做「會破壞自由貿易秩序」，並批評「先發展的國家不能拿走後發展國家的梯子」。

日韓兩國因軍用雷達照準事件、韓國最高法院判決日企賠償徵用工、以及日本對三樣化學原料進行出口管制等事件，關係降至戰後的谷底。近期，日韓兩國更將彼此從貿易白名單上移除，加深兩國間的矛盾。

在演講的後半部，文在寅侃侃而談他對朝鮮半島及大韓民族的願景。他表示韓國之所以還未成為「一個不受外力動搖的國家」，正正是因為「民族維持分裂並缺乏力量。」文在寅稱第三次平壤與華盛頓的高峰會晤，將會是推進半島非核化及和平的關鍵十字路口，並呼籲北韓與美國應盡快回到談判桌上。

文在寅預見在2032年，平壤及首爾會共同舉辦奧運會，並在朝鮮獨立的100周年的2045年前實現和平統一。

然而，北韓方面卻不是很領情。演講的翌日（16），北韓的對南韓窗口機關——祖國和平統一委員會，透過北韓中央通信社發表聲明，嚴厲譴責美韓聯合軍事演習「害得南北對話無法進行，是韓國自作孽。」

該聲明更抨擊文在寅的「和平統一」願景是「妄想」，並稱「從今以後不會再考慮與南韓對話了」。