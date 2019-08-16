泰國新住民創粉專行銷台灣 移民署築夢計畫來幫忙

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）來台14年的泰國新住民章少玲8月14日舉辦「幸福、南向」築夢與海外培力心得分享會，移民署副署長梁國輝特別南下參加，會後梁國輝並前往中國籍新住民佘艷紅開設健康料理「美媽廚房」餐廳拜訪，瞭解「新住民女性創業加速器計畫」幫助新住民創業成果。

來自泰國的少玲在臺生活已有13年，覺得臺灣是個處處有愛、非常幸福的地方，於是利用自己經營「On My Bike Way」粉絲團，結合公私部門或知名粉絲團，大力行銷臺灣，許多泰國遊客來臺前都會先瀏覽她的粉絲團。

為讓經營的部落格更出色，少玲參加移民署的築夢計畫甄選，她提報的企劃案-「愛沒有盡頭、只要一個鏡頭」，獲得評審們一致的青睞。

少玲同時也以「琴聲想起、愛在一起」獲選今(108)年度新住民子女海外培力計畫，由女兒湘閑在會中分享母女倆共同完成一場跨國音樂、文化外交之旅，在現場演奏從泰國習得的泰國琴。

懷抱創業夢想的佘艷紅來自中國湖北，在先生大力的支持下，開設了一家健康料理的「美媽廚房」餐廳，經由參加新住民發展基金補助的「新住民女性創業加速器計畫」機會，學習到營運規劃、成本控制及管理方法，使餐廳營運更為順遂。

佘艷紅表示，很感謝政府對於新住民女性創業有如此專業的規劃，給予她很大的幫助。