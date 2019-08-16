【反送中】李嘉誠登報首表態　觀察家稱: 配合中央「止暴制亂」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導)香港富商李嘉誠，退休後轉任長和資深顧問。今(16)日他以「一個香港市民李嘉誠」的名義，在全港多份報章刊登兩款全版廣告，其中一款廣告內容說：「正如我之前講過：『黃台之瓜，何堪再摘』」，另一款廣告內容則以反暴力為主題，寫有：「最好的因可成最壞的果」等字句。

香港電台引述全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，廣告內容並未指出，誰需對局勢惡化負責，相信是工商界配合中央要求「止暴制亂」的目標，李嘉誠是透過委婉的方式，重申「止暴制亂」的目標，希望大家由愛心出發，不要將香港推向沉淪。

劉兆佳說，李嘉誠的言論未必對示威者有作用，但可以讓普羅大眾更明白，香港需要盡快讓社會回復平靜。

除了李嘉誠本人，其次子李澤楷旗下的盈科拓展集團及富衛集團，也在多份報章刊登全版廣告，內容為18個字：「反對暴力行為、維護社會秩序、恢復理性討論。」

香港電台報導另引述李嘉誠透過發言人回應，今天以一個香港市民身份刊登廣告，主要因為他認為，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩致遠。今日香港，要停止暴力，堅守法治 。他又說，他的心聲是愛中國、愛香港、愛自己。強調大家一定要以愛之義，止息怒憤。

對於政府有何看法，李嘉誠發言人形容，時下年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁。至於對年輕人的看法，發言人表示，投放資源在青年工作，永不後悔，因為投資青年，就是投資未來。呼籲不要讓今天的激情，成為明天的遺憾。

「黃台之瓜，何堪再摘」出自唐朝武則天二子李賢的《黃台 瓜辭》。當年武則天毒殺長子李弘後，李賢亦被迫令自殺。 李賢於死前寫下《黃台瓜辭》，以黃瓜比喻唐朝宗室，勸告 武則天不要再對自己子女趕盡殺絕。



李嘉誠2016年出席長和業績會時，亦曾以「黃台之瓜， 何堪再摘」回應旺角騷亂事件，但當時他沒有回應誰是「摘 瓜人」。

另一方面，中國駐英大使劉曉明表示，一旦出現特區政府控制不到的騷亂，中央不會坐視不理，又說北京在《基本法》框架下，有足夠解決方案及力量，迅速平息任何動亂。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，該言論是重申先前港澳辦主任張曉明提出的立場，並未提升對港人的警告，但顯示中央不再對出動解放軍和武警處理香港事務存在忌諱，令港人不得不考慮中央在必要時會出手的因素。

劉兆佳認為，到目前為止，中央仍相信特區政府能自行處理。