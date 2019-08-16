台灣農業青年團訪泰 交流在地經驗促合作

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由外交部與農委會合辦的2019年農業青年大使交流團於8月12日抵達泰國，進行為期6天的參訪活動，前三天先在曼谷附近參訪，與泰國農業大學與農企業深度交流，促進台泰農業合作契機。

青年團的15位團員皆具有農林漁牧專長，其專長涵蓋農業經濟、有機栽種、食農推廣、蔬果園藝、畜牧及水產養殖、蜂蜜及精油提煉，以及動植物疾病防治醫學等領域。

團員們13日參訪東南亞規模最大的曼谷果菜批發市場（Talaad Thai），對於該批發市場針對不同農產品提供周邊軟硬體服務及分區批發平台，協助產、銷兩端完成交易，以達到雙贏互惠及永續經營等目的，表示印象深刻。本團並以台灣食品安全及蔬果認證標章之發展經驗與其交換意見。

之後拜會A-Best食品公司，該公司總經理張佑泰針對其主要經營之蔬果代工裁切包裝、即時性蔬果等行銷通路上架策略與本團分享實務經驗。

該團當日下午拜會泰國農業大學（Kasetsart University），與農學院副院長及相關系所主任進行座談，互動熱絡，該校並歡迎團員來泰進行產學交流。

該團於8月14日上午參訪谷林福爾摩沙科技公司，深入了解該公司在東南亞區域推廣機械化耕作方式，除協助在地農民精簡人力並提高產量外，亦將臺灣農業機具行銷至新南向國家。該公司林瑞寬董事長並期許團員自我充實，放眼世界。

本次訪泰的農業青年團員表示，經由拜會不同農業機構，團員獲益匪淺。8月15日將前往清邁繼續參訪行程，將拜會清邁農業研發單位及參訪農產品加工企業。

駐泰代表處代表童振源期許此行成果豐碩，為台泰農業交流奠定基礎，運用台灣的技術與人才，結合泰國的土地、農民與市場，共同創造台泰農業大未來，造福兩地農民與民眾。