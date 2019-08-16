反送中示威延燒　民眾自香港進入中國遭檢查手機

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）香港反《逃犯條例》示威進入第三個月，警民衝突越演越烈，中國官方的態度也越趨強硬，近日除了傳出中國在中港邊界城市深圳部署大批武警外，民眾從香港進入中國也遭到邊界官員要求檢查手機，引發民眾憂慮。

近期在廣深港高鐵口岸檢查站的中國邊界官員開始搜索由香港進入中國的民眾的手機，《南華早報》訪問九位民眾，以及一名自家記者，多數人皆時常往返香港及深圳，他們表示，這是他們首次從香港進入中國時遭要求檢查手機。

受訪人表示，邊界官員檢查他們手機裡六、七月的訊息及相片，也就是反送中示威爆發的時間，還有民眾當場被問及是否支持或曾參與抗議。其中一名受訪人更向《南華早報》表示，他的手機因存有他日前參加示威的照片，在手機被檢查後他與其他四位民眾被帶到警察局，警察拍下他的照片，並採集指紋及血液樣本，還要求他簽署未來不再參與示威活動的保證書。

《紐約時報》也訪問三位搭乘近期自香港搭高鐵前往深圳的民眾，他們描述，在香港西九龍站向邊界官員出示身分證後，他們被帶到一個由黑色帆布圍住的小空間，幾名官員要求他們將手機解鎖，便開始檢查手機內的訊息、照片，以及其他應用程式，另有其他官員檢查民眾的行李。

邊界官員從未明確表示他們在搜索什麼，他們也沒有刪除民眾手機內關於反送中抗議的圖片，僅是默默地記錄著他們檢查過的手機。三位受訪民眾皆表示，這是他們首次從香港進入中國時遭要求檢查手機。

而被問到檢查動機時，一名車站的官員僅表示，這些搜索僅針對「壞人」，卻沒有詳加說明。此事也引發港人憂慮，除了個人隱私被侵害之外，北京或許企圖鎖定支持或參與反送中抗議的民眾，並進一步控制國內民眾接收反送中相關資訊。

日前多家外國媒體也報導，中國擴大對新疆地區的控制，旅客自中亞國家吉爾吉斯經內陸入境中國時，中國邊界警察會要求旅客交出手機受檢，若旅客使用的是Android系統的手機，警察還會在手機上安裝一個由中國開發的應用程式，以竊取手機內的電子郵件、簡訊、聯絡電話等資訊。